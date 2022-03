Koeman carga contra Laporta y su despido en el avión: "Dice que soy una leyenda y no lo demuestra"

Ronald Koeman no ha olvidado su traumático adiós del FC Barcelona. El entrenador holandés se hizo cargo del club catalán en un momento realmente complicado y siente que no le reconocieron todo lo que hizo por una entidad a la que llevó a la conquista de una Copa del Rey y a la que sostuvo durante la peor crisis económica de la historia del club.

El entrenador neerlandés arrancó el curso en el cargo a pesar de que el nuevo presidente Joan Laporta, tenía la intención de cesarle desde que llegó al mando tras ganar las elecciones en marzo. No obstante, ese éxito ante el Athletic en la final de La Cartuja y los apuros financieros que atravesaba el Barça alargaron el momento de su despido.

Finalmente, el pésimo rumbo que llevó el equipo terminó obligando al presidente a poner punto y final a su etapa en el banquillo. Semanas después se lanzaría a por el fichaje de Xavi Hernández después de haber tanteado a otros candidatos y de atravesar un breve periodo de interino con Sergi Barjuan.

Sergi Barjuan, dirigiendo al Barcelona EFE

Koeman no olvida como se produjo el momento de su adiós. Todo se desarrolló en el momento en el que Barça cosechó un mal resultado contra el Rayo en su visita a Vallecas y las críticas se centraron totalmente en el entrenador. Ronald se subió al avión de vuelta a la ciudad condal como entrenador del FC Barcelona y se bajó de él fuera ya de su cargo. Además, la decisión se filtró incluso antes de que el vuelo terminara y de que el comunicado oficial se hiciera público.

El club tenía intención de esperar al día siguiente a que todo se anunciara, pero fueron esas filtraciones llegadas a los medios de comunicación las que impulsaron que el equipo liderado por Laporta lanzara el comunicado a altas horas de la madrugada. Una gestión pésima que terminó de arruinar la relación entre Laporta y Koeman y que añadió más fuego a la crisis del Barça.

Koeman carga contra Laporta

El entrenador ha recordado ahora en una entrevista con el programa Hoge Bomen cómo se produjo aquella catástrofe que todavía no olvida y cómo se sintió y se siente engañado por Joan Laporta. Lo que más le han dolido siempre han sido las formas y el momento.

"¿Cómo me despidió Laporta? Una cosa que me dolió fue que los jugadores estaban sentados detrás de nosotros en el avión, mientras yo tuve que ir a sentarme a su lado. Siempre lo va diciendo, que soy una leyenda del club... ¡Demuéstralo entonces!".

Ronald Koeman, tras la derrota del Barça en Vallecas Reuters

No es la primera vez que Koeman se expresa en unos términos parecidos en los últimos días, ya que hace no mucho ya había abierto fuego contra su expresidente en el Barça: "Entendí enseguida que yo no era el entrenador de Laporta. Él no me eligió. No me dieron el mismo tiempo que le están dando a Xavi. Luego me dijo mil veces que nunca lo elegiría a él porque le faltaba experiencia. Sin embargo, estoy feliz de que el equipo esté mejor ahora, también veo a De Jong más involucrado en el juego". Esa valoración fue en el programa Algemeen Dagblad.

Después de recibir la patada de la peor manera y tras una larga etapa de negociaciones con la actual junta directiva, Koeman tuvo un último gesto con el club. Renunció a una importante parte de su finiquito para contribuir a la labor de saneamiento de las cuentas del FC Barcelona y también al fichaje de Xavi Hernández.

