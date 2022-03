Así logró el Barcelona fichar a cuatro jugadores pese a sus pérdidas

LaLiga ha actualizado el límite de coste de las plantillas de los clubes de Primera y Segunda División después del mercado de fichajes de invierno. Lo más destacado ha sido que el Fútbol Club Barcelona es la única entidad cuyo límite salarial es negativo. La cifra es llamativa: -144.353.000 euros.

Esto ha generado una duda inmediatamente: ¿cómo es posible que el Barça haya inscrito hasta a cuatro jugadores en enero con semejantes pérdidas? Hay que recordar en este punto que el club azulgrana fichó a Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré y Pierre-Emerick Aubameyang en la última ventana de transferencias.

Javier Gómez, director General Corporativo de LaLiga, ha dado las explicaciones pertinentes en la rueda de prensa posterior al anuncio de la patronal: "El FC Barcelona está contratando por la vía del artículo 100. Tanto ahorras tanto puedes dedicar. Lo que significa ese empeoramiento significa que vas a tardar más tiempo en salir del artículo 100. No solo en esta, sino en las siguientes salvo que tengas plusvalías o beneficios".

Desde LaLiga han incidido en que hay varios factores que han hecho viables los cuatro fichajes. Uno de ellos es la lista de bajas. Desde el adiós del 'Kun' Agüero obligado por un problema médico, a las salidas de Demir o Coutinho. Otro es que no es lo mismo fichar en verano que a mitad de temporada.

"Lo de Ferran afecta a media temporada. El coste es la mitad. Y lo ha hecho con ahorro. Demir venía con opción de compra. Si jugaba X partidos, tenía que pagar unos 10 millones de euros. En LaLiga se le tomó como consumo de plantilla la cifra de 10 millones. Para LaLiga estaba ese jugador comprado, porque jugar 10 partidos significa como una compra. Se le computó al Barça como si lo hubiera comprado", ha señalado Javier Gómez.

"En segundo lugar, hay que recordar que Agüero se contrató con los ahorros que tuvo en verano. Agüero ha dejado el fútbol y al Barça le devuelve capacidad de contratación. Con Demir terminó antes de los 10 partidos, o sea, que le da capacidad de contratación. Coutinho, es público y notorio que tiene un contrato elevado. Por lo que ha tenido un buen ahorro", ha continuado.

"Y luego, el ahorro conseguido con Umtiti. Se han incorporado los 4 jugadores, dos de ellos terminan a final de temporada con lo cual no están inscritos para la temporada que viene. Con ese aprovisionamiento de ahorros, ha podido hacer esas contrataciones", ha sentenciado el director General Corporativo de LaLiga.

El futuro

La situación económica del Barça continúa siendo crítica. El anuncio de la patronal no hace nada más que confirmarlo. La cuestión es cómo se abre el futuro para el club catalán por esto. La única vía posible para acometer fichajes será a través de la regla del 1x4.

Es decir, para inscribir a nuevos futbolistas no se puede exceder el 25 por ciento de la disminución de costes de la plantilla: "Los clubes que están excedidos pueden seguir contratando jugadores siempre que ahorren. Siempre que se quitan gastos de la temporada presente. Este año, esas reglas eran mucho más estimulantes. Con menos ahorro incluso podías conseguir más. Se ha permitido la regla de que de lo que ahorres, en vez del 25%, puedas gastar el 25%".

"El Barcelona, la única manera que tiene de contratar es por esta vía hasta que no recupera toda su capacidad de contratación, generando beneficios", ha añadido Javier Gómez. Es decir, para acometer fichajes como podría ser el de Erling Haaland, el Barcelona deberá "reducir su gasto o traer beneficios. No hay otra salida". Ya desde Can Barça, este mismo domingo, Joan Laporta descartó que se puedan sellar operaciones como esta en un futuro a corto plazo.

