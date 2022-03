Andy Murray, sobre Naomi Osaka: "¿Has dicho maltrato? Siempre ha sido parte del deporte"

La presente edición de Indian Wells se ha convertido en todo un foco de polémicas. Desde la entrada de Novak Djokovic en el cuadro masculino a la posterior confirmación de su baja, pasando por el capítulo protagonizado por Naomi Osaka en pleno partido. Sobre esto último ha hablado Andy Murray.

El tenista británico cayó ante el kazajo Alexander Bublik por 7-6 y 6-3. Después de su derrota ante el 33 del ranking de la ATP, Andy Murray fue preguntado por lo que le pasó a Naomi Osaka. La japonesa fue víctima del siguiente insulto "Naomi, apestas" durante su partido ante la rusa Veronika Kudermetova.

Andy Murray no se mordió la lengua en su respuesta y es que la palabra elegida para lo sucedido a la tenista japonesa fue la de "maltrato": "¿Has dicho maltrato? Obviamente, lo siento por Naomi, a la que le afectó mucho. Es algo que siempre ha sido parte del deporte. Supongo que tienes que estar preparado para eso de alguna manera y ser capaz de tolerarlo, porque ocurre regularmente en todos los deportes".

Here's what disturbed Naomi Osaka. Naomi was in tears #IndianWells pic.twitter.com/LW16f9pZv4 — NoFirstName claycourtdal (@SMSTNS) March 13, 2022

"En todos los partidos de baloncesto a los que he asistido, un jugador está tirando tiros libres y el público le abuchea. En el fútbol, un jugador va a sacar de banda o de esquina y la gente le insulta. Siempre pienso, ¿cómo se permite? No se puede hacer. Si le haces eso a alguien por la calle o en otro trabajo, no se toleraría", agregó el escocés.

También comentó su propia experiencia en este tipo de situaciones: "He jugado en ciertas atmósferas en el tenis, como las de la Copa Davis, fuera de casa, donde todo es especialmente intenso, y a veces se dicen cosas y no es cómodo. Aunque está mal que lo hagan, los deportistas se han acostumbrado o han sido capaces de lidiar con ello, aunque no sea algo agradable".

'Caso Osaka'

Hace ya varios meses de que Naomi Osaka confirmó que sufre ansiedad y depresión. La japonesa se hundió después del insulto del aficionado que no fue localizado en la grada. De hecho, esto fue lo que le pidió la tenista a la jueza de silla: que se detectase a quién lo había dicho y le expulsasen de la pista.

La árbitra del partido afirmó que esto era imposible y Naomi Osaka no levantó cabeza. Cedió el primer set por 6-0 y aunque en la segunda manga se repuso un poco, acabó perdiendo por 6-0 y 6-4 frente a Veronika Kudermetova. Después de la derrota y al ser preguntada por cómo se encontraba, no pudo evitar las lágrimas.

