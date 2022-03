Rangnick avisa al Atlético: "Cristiano Ronaldo es muy importante, marca la diferencia"

La eliminatoria entre Manchester United y Atlético de Madrid se decide en el mítico Old Trafford este martes 15 de marzo. En el Wanda Metropolitano, los red devils y los rojiblancos empataron a 1. En la previa del encuentro, Ralf Rangnick ha comparecido ante los medios de comunicación.

Convocatoria ante el Atlético

"Tenemos a todos los jugadores disponibles para mañana, sólo hay una pequeña duda con Shaw, ayer entrenó con todos los jugadores y hoy también. Bruno dio negativo ayer y podía entrenar hoy".

El jugador número 12

"Como en el partido ante los spurs, tenemos a los fans y a los jugadores al nivel top. Nuestros fans juegan un papel muy importante. Pueden ser el jugador número 12 y hacer la diferencia".

Cristiano Ronaldo

"No me preocupa que Cristiano no haya podido recuperar tras el partido del sábado, es una persona que se cuida bastante, sabe lo que tiene que hacer. No me preocupa esto. ¿Si puede marcar tres más ante el Atlético? No es fácil marcar tres goles a este equipo. Su rendimiento fue muy bueno ante el Tottenham y es lo que esperamos de él. Pero no se trata solo de Cristiano, se trata del equipo entero. Tenemos que saber lo que hay que hacer tácticamente, trabajar como equipo, es de lo que se trata. El sábado los seguidores jugaron un partido muy importante y mañana será similar".

Ralf Rangnick, en un partido del Manchester United de la temporada 2021/2022 Martin Rickett / PA Wire / dpa

La baza de marcar primero

"Es muy importante, aún más ante un equipo como el Atlético, que no les importa que el otro equipo tenga el balón, en los últimos partidos de La Liga han tenido menos del 50 por ciento de la pelota, hay que asegurar no encajar, pero sería importante marcar el primer gol".

Raphäel Varane

"Es muy importante, pero con Lindeloff hemos ganado muchos partidos y dejado la portería a cero. Tenemos jugadores top en la defensa y es una decisión difícil. Está muy bien tener a Varane en condiciones. Le hemos cuidado y él se ha cuidado. Puede jugar más a menudo para nosotros".

Pasar a cuartos

"Tenemos una oportunidad histórica para estar entre los mejores de Europa, ante el Tottenham demostramos el nivel que podemos dar".

¿Más presión para el United?

"Para nosotros se trata más de nuestra ambición deportiva, somos ambiciosos y queremos demostrar que podemos competir con los mejores en Europa, intentaremos todo para ganar el partido mañana".

Papel de los aficionados

"Ya hemos tenido esa pregunta, con partidos de Europa, los fans juegan un papel muy importante. Siempre nos podemos fiar de los seguidores. Conte dijo que fue un ambiente muy difícil par ellos, es uno de los mejores piropos que puede hacer el técnico rival".

Juan Mata

"Es muy popular en nuestro grupo, a todos les gusta mucho Juan y puede jugar a este nivel, pero es cuestión de competencia. Tenemos muchos jugadores en el medio campo y tengo que elegir entre cinco o seis jugadores para mañana".

Clasificación para la Champions

"No importa la forma de clasificarse, lo que importa es lo que es más realista. Pero hay muchos equipos buenos en competición. Vamos a hacer todo lo posible para ganar partidos en Premier. Lo de mañana es distinto a la Premier, es la Champions, todos en el plantel están motivados y ansiosos por el encuentro".

Rendimiento de Cristiano

"Se hablaba mucho antes del partido, pero él demostró lo profesional que es como jugador. Demostró que es muy importante y que marca la diferencia, sería bueno para nosotros que mañana tenga una racha similar que ante el Tottenham".

Once titular

"Tengo que tomar esa decisión, es posible que haya jugadores nuevos, no hay muchos motivos para cambiar, pero es muy bueno tener a todos los jugadores disponibles".

