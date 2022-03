Telles: "Cristiano es increíble, sabemos el impacto que tiene en el vestuario y en el fútbol"

Los octavos de final de la Champions League se deciden entre el martes 15 y el miércoles 16 de marzo. La semana pasada ya lograron el billete para la siguiente ronda el Liverpool, Bayern Múnich, Real Madrid y Manchester City. Ahora le toca el turno, entre otros, al Atlético y al Manchester United. Ambos se ven las caras en Old Trafford después del 1-1 de la ida. En la previa, Álex Telles ha acompañado a Ralf Rangnick en rueda de prensa.

Apoyo de la afición

"Siempre he tenido a la afición conmigo, es increíble la afición del United y la sentimos con nosotros, estamos listos".

Opción de no pasar a cuartos

"El partido es crucial para seguir en Champions, cuando jugamos esa competición soñamos al más alto nivel, debemos jugar bien y estamos preparados".

Álex Telles, en un partido del Manchester United de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Los ocho mejores de la Champions

"El United siempre debe pensar en ganar todas las competiciones que juega. Hemos trabajado mucho para eso y este año estamos en una posición para cambiar las cosas, mañana tenemos la oportunidad de hacerlo. Vamos partido a partido".

Cristiano Ronaldo

"A todos los jugadores que están con él es importante que Cristiano esté a este nivel. Sabemos el impacto que tiene en el vestuario y en el fútbol. Es increíble. Siempre quiere ayudar y tenemos un equipo muy fuerte".

Competencia para Shaw en el lateral izquierdo

"Tengo un respeto muy grande por Shaw, por él y por todos los jugadores del equipo, he venido para ayudar. El primer año no ha sido fácil, pero me siento mejor, estoy trabajando mucho y estoy intentando ayudar. El míster decide quién juega y el que lo haga lo hará muy bien".

Noche de Champions en Old Trafford

"Es una competición que me gusta mucho, tengo más de 50 partidos entre Champions y Europa League. Los detalles son muy importantes y mañana estaremos listos para lo que pase en el partido. Es muy difícil el partido y estoy feliz de estar disponible para jugar".

