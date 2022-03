Paula Badosa y el porqué eligió a España antes que a EEUU: "Lo pensé, pero..."

Paula Badosa ha comenzado con buen pie su andadura en la nueva edición de Indian Wells. La tenista española quiere seguir con su ascensión en este 2022, en el que se configura como un año clave para su carrera. En el Masters 1000 de California, ha sumado su primera victoria frente a la checa Tereza Martincova.

Por 6-2 y 7-6, Paula Badosa avanzó de ronda en Indian Wells. Un torneo siempre especial para ella, porque aunque representa a España es en Estados Unidos donde nació. Lo hizo en el otro lado del país, en Manhattan, en pleno corazón de Nueva York.

Pudo así haber decidido jugar bajo la bandera de Estados Unidos, pero se decantó por España. Primero por su familia y también porque fue en nuestro país donde comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo del tenis. Sobre su elección ha hablado la deportista después de su triunfo ante Martincova.

Paula Badosa, en Indian Wells 2022 Reuters

"Me lo planteé (representar a Estados Unidos) cuando era muy pequeña. Pero es que empecé a jugar al tenis en España y toda mi familia es de España. Nací en Estados Unidos y viví aquí, de verdad tengo parte de mi corazón aquí", ha asegurado Paula Badosa en rueda de prensa.

La tenista no ha ocultado que sí pasó por su cabeza la idea de jugar para EEUU en el circuito de la WTA. Sin embargo, el permanecer durante mucho tiempo alejada de su familia hizo que la balanza se acabase decantando por España: "Lo pensé, pero tenía que vivir en Estados Unidos y estaba demasiado lejos de mi familia".

2022, un año clave

Hace ya unas semanas que la española dejó claro que su objetivo era mantenerse en los primeros puestos del ranking de la WTA. Hasta ahí llegó después de que 2021 fuese una especie de punto inflexión en su carrera: "El punto de inflexión de mi carrera fue el año pasado, creo que he cambiado mucho. Antes era muy débil mentalmente, me frustraba fácilmente y a veces no luchaba como debía. He cambiado mucho".

"Al comienzo del año decidí que quería ser muy fuerte desde ese punto de vista. Eso me hizo mejorar mucho porque cuando eres más fuerte mentalmente, también lo eres físicamente y tu tenis mejora", ha sentenciado una Paula Badosa que quiere reinar en Indian Wells y en el mundo del tenis.

Rafa Nadal

Sobre ella también ha hablado Rafa Nadal: "Bueno, es increíble la forma en que mejoró el año pasado. Aumentó mucho su nivel, su ranking. Sí, es una gran historia. Ella está jugando muy bien. Empezó la temporada ganando en Sídney, si no me equivoco. Sé que las últimas semanas no fueron perfectas, pero pudo ganar aquí hace unos meses".

"Cuando está jugando bien, es una tenista que puede luchar por cada torneo. Tiene unas golpes increíbles. Le pega muy fuerte a la pelota. Es capaz de competir bien y ganar contra cualquiera. Potencialmente, puede lograr muchas cosas en este deporte si es capaz de mantenerse saludable y permanecer con el enfoque y la mente en la posición correcta. Creo que tiene potencial para todo", ha asegurado el tenista masculino con más títulos del Grand Slam en su palmarés.

