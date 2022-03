Rafa Nadal revela el secreto de sus épicas remontadas: en la mente del campeón

Primer partido de Rafa Nadal en Indian Wells y primera épica del torneo. El tenista español comenzó ganando el duelo, pero después cayó en el segundo con contundencia. En la manga definitiva, con 5-2 abajo, acabó forzando el tie-break para acabar llevándose la victoria frente a Sebastian Korda. El manacorí analizó después lo que sucedió en el encuentro y dio las claves de lo que se le pasa por la cabeza antes del comienzo de una nueva remontada.

Punto de inflexión

"No lo sé. Creo que probablemente él se puso un poco más nervioso. Cometió algunos errores más. Jugué un poco mejor al menos. En el 5-2 comencé a jugar un poco más cruzado con mi golpe de derecha y con un poco más de calma. Cometió un par de errores y pude salvarme. En el 5-4, fallé con la derecha, pero jugué dos grandes pases de revés y un buen globo. Ahí él tuvo presión, pero pega buenos tiros. Luego, en el 5-5 volvió a tener punto de quiebre y un golpe de derecha fácil que falló. No sé, tuve mucha suerte hoy. Aceptando eso, necesito jugar mejor, porque no jugué bien. Trabajaré mañana para tratar de estar listo para pasado".

Nadal, durante el partido ante Korda John G Mabanglo EFE

Experiencia

"Es obvio Sebastian cometió algunos errores más. Eso es cierto. Todos nos ponemos nerviosos cuando tenemos que ganar partidos. Si alguien te dice lo contrario, hay dos opciones: o te miente o es que realmente no le importa el deporte. El resto de jugadores se pondrán nerviosos por ganar los partidos. Eso es todo. A veces pasan estas cosas, pero tiene un gran futuro por delante con unos tiros increíbles y un buen servicio. En estas condiciones, con esta bola que no es fácil de sentir desde hace mucho tiempo, a veces sientes que es como una piedra en las cuerdas en comparación con otras pelotas que tienes la sensación de que puedes manejar. Es difícil de explicar para mí, pero te digo una cosa simple para que entiendas lo que pasa con esta pelota, conmigo al menos, no puedo hablar por los demás. No es nada nuevo. Juego bien con ella, gano torneos. ¿Pero es una bola que al pegarla no sabes por qué sale hacia un lado u otro o por qué entra? No tengo esa sensación inmediata en la raqueta comparando con otras pelotas del circuito. Cuando pierdes la pelota, sabes inmediatamente cuándo la tocas, cuándo la golpeas, si la golpeas bien o mal. Con esta, es difícil encontrar este tipo de sentimiento especial".

¿Qué piensa cuando va por detrás?

"Pensé que perdía, así que... Y en Australia tuve un sentimiento muy similar. Pero eso no quiere decir que no vaya a seguir intentándolo o seguir luchando. Incluso si creo que voy a perder el partido, mi mentalidad es pensar, 'está bien, estoy jugando mal, tuve dos quiebres, pero incluso así voy a perder, voy a tratar de terminar el partido teniendo mejores sensaciones. Así que necesito luchar para encontrarlas en el último juego'".

Confianza y no rendirse

"Lo único que puedo decir es que si la gente cree que creo todo el tiempo que voy a remontar, no es cierto. No tengo esta increíble confianza en mí mismo. Pero en mi mente no quiero rendirme. Lo sigo intentando. Pero sé que va a ser casi imposible. Lo que intento es no ayudarle a ganar. Seguir adelante y poner las cosas un poco más difíciles para el rival. Lo normal en este tipo de partidos, en esa posición, es que de 100 pierdas 90. Pero si te rindes, pierdes los 100. Si estás ahí, puedes ganar ese 10 por ciento".

Paula Badosa

"Bueno, es increíble la forma en que mejoró el año pasado. Aumentó mucho su nivel, su ranking. Sí, es una gran historia. Ella está jugando muy bien. Empezó la temporada ganando en Sídney, si no me equivoco. Sé que las últimas semanas no fueron perfectas, pero pudo ganar aquí hace unos meses. Cuando está jugando bien, es una tenista que puede luchar por cada torneo. Tiene unas golpes increíbles. Le pega muy fuerte a la pelota. Es capaz de competir bien y ganar contra cualquiera. Potencialmente, puede lograr muchas cosas en este deporte si es capaz de mantenerse saludable y permanecer con el enfoque y la mente en la posición correcta. Creo que tiene potencial para todo".

Rafa Nadal, en Indian Wells 2022 Reuters

El talento

"Bueno, la palabra 'talento' es difícil porque en este mundo hay tantos talentos diferentes... Podemos nombrar talento a cada cosa, porque todo es talento. Desde mi punto de vista, por supuesto que necesitas sentir pasión por este deporte, pero al mismo tiempo puedes entrenarlo todo. La razón por la que he estado peleando durante toda mi carrera tenística o tengo el autocontrol correcto, la actitud correcta o el espíritu de lucha es simple: porque crecí con este tipo de educación. Mi tío, mi familia, nunca me permitieron romper una raqueta, nunca me permitieron decir malas palabras o tirar o renunciar a un partido. Probablemente cuando yo era niño, no les importaba mucho ganar o perder. Por supuesto, todos los padres y familiares, mi tío, por supuesto, mi entrenador, querían que ganara todos los partidos. Pero probablemente eso no era lo más importante. Lo más importante fue la educación y el hecho de crecer con los valores, con los valores correctos. Así que tuve que hacerlo de esa manera. Si no, no jugaría al tenis. Si salgo a la cancha y armo un circo o rompo una raqueta o pierdo el control, el autocontrol, no estaré jugando el próximo torneo, sin duda. Probablemente por eso tengo esta mentalidad".

[Más información - La joven estrella del tenis Coco Gauff protesta contra la ley 'No digas que eres gay' del estado de Florida]

Sigue los temas que te interesan