La joven estrella del tenis Coco Gauff protesta contra la ley 'No digas que eres gay' del estado de Florida

El estado de Florida está siendo noticia estos días por un tema realmente escabroso y polémico. Un ordenamiento jurídico que está estrechamente relacionado con la educación en las aulas y con la libertad sexual y que está levantando muchas ampollas. Una de las últimas en quejarse ha sido la joven tenista Coco Gauff.

A sus 17 años, Coco es una de las jugadoras que tiene un mayor porvenir dentro del circuito. Por ahora ocupa el puesto número 19 en el ránking mundial de la WTA. Su juventud no le impide ser un referente público y alzar la voz cuando lo considera oportuno. Y en este caso lo ha hecho, ya que ella es originaria del estado de Florida donde se ha puesto a debate una polémica ley.

Esta ha sido denominada como el 'No digas que eres gay' y está fundamentada en la prohibición de hablar en las escuelas de cualquier tipo de discusión en relación a la orientación sexual de los alumnos. Un hecho que, a su juicio, la identidad de género para muchos estudiantes que hasta ahora han estado recibiendo este tipo de charlas.

"No me puedo imaginar el hecho de no poder hablar de tu identidad. Creo que estas conversaciones entre la gente joven son importantes y para mí, que tengo amigos en la comunidad LGTBI, no puedo imaginar no poder hablar sobre tu identidad. Siento que eso es algo que es normal".

Cori 'Coco' Gauff, en Wimbledon 2021 Reuters

Así lo ha transmitido la jugadora estadounidense desde su concentración previa a su participación en el torneo de Indian Wells, uno de los más importante del circuito. Sin embargo, Coco no ha podido evitar tomar parte en un debate que está copando la actualidad total en el estado donde ella se nació y donde creció como persona y como jugadora.

La ley más polémica

Este nuevo proyecto de ley está todavía a debate, por lo que no ha sido aprobado. No obstante, está siendo impulsado por el partido republicano y ha sido denominado 'Derecho a los Padres a la Educación'. Tiene el fin último de prohibir que en las escuelas públicas se ofrezcan clases sobre temas como la orientación sexual o la identidad de género. Estas charlas se solían transmitir a niños a partir de los nueve años.

La oposición, en clara crítica a esta medida, ya empieza a hablar de esta nueva norma que quieren llevar a cabo como la ley "no digas que soy gay". El debate ha generado una repercusión tan grande que ha trascendido más allá de las fronteras de Florida y va camino de instalarse en todo el país de los Estados Unidos.

Coco Gauff ha continuado con su argumentación y ha lanzado un discurso muy potente que se ha hecho viral en cuestión de horas: "Todas las personas LGTBI que he conocido sabían que eran parte de esa comunidad desde que eran jóvenes. Creo que es importante que tengan esas conversaciones en la escuela, porque se supone que ese es un espacio seguro para hablar de todo".

[Más información: El gesto de Novak Djokovic con Ucrania en plena guerra: "Te mando dinero o ayuda de cualquier tipo"]

Sigue los temas que te interesan