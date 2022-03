Serena Williams carga contra Zverev y el doble rasero en el tenis: "Si lo hago yo iría a la cárcel"

El tenis deja en ocasiones imágenes de lo más antideportivas. El último capítulo lo protagonizó un Alexander Zverev que se lio a raquetazos contra la silla del árbitro durante el ATP 500 de Acapulco. Sobre ello ha hablado una Serena Williams que no se ha mordido la lengua a la hora de dar su opinión.

La tenista estadounidense también llegó a romper su raqueta durante la final del US Open del año 2018. Durante el partido ante Naomi Osaka, la menor de las hermanas Williams hizo varias reclamaciones al juez de silla, llegando a perder un punto por esto. La frustración le llevó a acabar con su raqueta.

Serena Williams ha denunciado una doble vara de medir en el tenis. Durante una entrevista para CNN, la estadounidense ha asegurado que si ella hubiera hecho lo mismo que Zverev, se le hubiese castigado de manera ejemplar: "Desde luego que hay un doble estándar. Probablemente estaría en la cárcel si hiciera algo así, no lo digo en broma".

Alexander Zverev, perdiendo la cabeza y agrediendo al juez silla en el ATP 500 de Acapulco

"Ves que pasan otras cosas en el circuito y te preguntas '¿qué pasaría si yo lo hubiera hecho?'. Pero está bien", ha continuado la segunda tenista con más Grand Slam conquistados de toda la historia. Para finalizar su protesta, ha puesto de relieve que ella trabaja por "las mujeres y la gente de color".

"Al final del día, soy quien soy, me gusta quién soy, me encanta el impacto que he tenido con la gente y puedo tener en compañías en las que invierto, en las mujeres y la gente de color. Si no tuviera esa pasión como la que tengo en la pista, no la tendría para lo que hago fuera de ella. Lo acepto y me emociona seguir teniendo esa pasión", ha sentenciado Serena Williams.

Las declaraciones de la tenista de 40 años llevan a una reflexión que ella mismo deja entrever: ¿se protege más a los hombres que a las mujeres en el tenis? Zverev fue expulsado, por supuesto, del ATP 500 de Acapulco y a esto se le unió una sanción económica que, para los hechos, se antoja mínima.

El alemán dejó esa fea acción que siempre estará en su historial. Aunque después del encuentro y de la confirmación de su expulsión por parte de los organizadores del torneo, entonó el 'mea culpa': "Es difícil de expresar en palabras cuánto me arrepiento por la actitud que ofrecí durante y después del partido". Afirmó sentirse "decepcionado" por su "inaceptable" comportamiento y pidió perdón a los aficionados.

El desafío de Serena

Serena Williams es una de las leyendas del tenis y también del deporte en general. Tal vez por esto sus palabras no tardaron en dar la vuelta al planeta. Y es que esa denuncia de doble rasero puede ser importante de cara al futuro. Un futuro en el que ella mantiene el desafío de igualar los 24 Grand Slam de Margaret Court.

"Amo el tenis y amo lo que hago. Ahora tengo que estar enfocada en mí; lo que significa, no lo sé. Todavía juego tenis, obviamente, estoy entrenando. Soy el tipo de persona que piensa: 'Honestamente, debería tener 30 o 32'. Así es como pienso, pero las cosas son como son y no lo he hecho. Debería tenerlo, tuve muchas oportunidades, pero no me rindo", ha afirmado la estadounidense.

Serena Williams, en el Open de Australia EFE

No solo es una de las mejores de todos los tiempos, sino que tanto ella como su hermana Venus Williams cambiaron de alguna manera la historia del tenis tal y como se conocía. "Cambiamos el tenis. Pasamos de ser dos grandes campeonas afroamericanas a ser las mejores de la historia. Eso hicimos. Quitamos la barrera del color y nos convertimos en las mejores. Con o sin récords, ahí están las pruebas: cambiamos el deporte, cambiamos la moda, cambiamos la forma de pensar de la gente, aún en los negocios", ha apuntado.

"Antes era mal recibido el querer hacer las cosas distintas y ahora tenemos dos grandes compañías, todo por lo que hicimos al cambiar el deporte. Ahora, los atletas, es extraño que no hagas algo más, si no tienes un Plan B o C. Nunca lo vimos como un tema de color. Sabíamos que era un deporte de gente blanca, pero para nosotras estábamos en el tenis y queríamos ganar. Tuvimos que trabajar duro y ser mejores, pero eso nos llevó a ser mejores. Al final del día, cada vez que enfrentamos un reto y lo superamos, eso creó a Venus y a Serena", ha sentenciado una Serena Williams que superada la barrera de los 40 quiere seguir 'dando guerra'.

[Más información - Las hermanas Williams acaban su guerra con María Sharapova: "Hubo risas, historias"]

Sigue los temas que te interesan