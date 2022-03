Pere Milla estalla en redes sociales tras el penalti no pitado de Jordi Alba: "Quien no llora, no mama"

El FC Barcelona sacó los tres puntos del Martínez Valero, aunque lo hizo con polémica. Comenzó el partido perdiendo gracias a un gol de Fidel al borde del descanso. Era el momento en el que resurgían los peores fantasmas del conjunto azulgrana que, a pesar de la presencia de Xavi Hernández en el banquillo, volvía a dejar una mala imagen.

Sin embargo, la diosa fortuna y quizás también el criterio arbitral, aparecieron al rescate. Primero, Ferran Torres se encontró un balón suelto dentro del área para hacer el empate después de haber fallado mil y una ocasiones. El exjugador del Manchester City consiguió hacer el empate y provocó que el final del choque fuera de infarto.

Ya en la recta final, los azulgranas se adelantaron en el marcador gracias a un penalti transformado por Memphis Depay. El delantero holandés fue el protagonista de un ataque prometedor por banda izquierda que, sin embargo, se encontró con el corte de Barragán. El balón rebotó entre ambos jugadores y terminó golpeando en el brazo del defensor. No obstante, parecía que antes había sido tocado por la mano de Memphis.

Hernández Hernández, a instancias del VAR, fue a revisar la jugada al monitor y, obviando ese toque del holandés, terminó decretando la pena máxima. Lo que no tuvo discusión fue la ejecución de la misma, ya que Memphis la puso en la escuadra. Pero solo unos minutos después, llegó la madre de todas las polémicas. Un córner sacado desde la izquierda por parte del Elche se encontró con la prolongación de Pere Milla en el primer palo.

¡Mano natural!



El refranero español nunca falla: Quien no llora no mama. pic.twitter.com/o0obAP9MsA — Pere Milla (@PereMilla7) March 6, 2022

El jugador del conjunto ilicitano consiguió tocar el esférico hacia atrás para meterla en la zona de peligro. Sin embargo, se encontró con el corte de Jordi Alba, que sacaba el brazo a pasear impactando en el balón y arruinando la ocasión de peligro del cuadro que entrena Francisco. Los jugadores locales se volvieron locos sobre el césped, pero no solo no se pitó penalti, si no que el VAR no rectificó la decisión y Hernández Hernández no revisó la jugada.

Minutos después del partido, el protagonista de la acción en el bando de los afectados, publicaba un duro mensaje a través de sus redes sociales que está dando mucho de qué hablar. "¡Mano natural! El refranero español nunca falla: Quien no llora no mama". Una proclama junto al vídeo de la jugada que evidenciaba el malestar de los ilicitanos que se sintieron gravemente perjudicados por la diferencia de criterios.

