Francisco, enfadado por el arbitraje del Elche - Barça: "Si se mira un penalti, que se mire también el otro"

El Elche comenzó ganando al Fútbol Club Barcelona en el Martínez Valero, pero acabó perdiendo el partido de la jornada 27 de La Liga. Un encuentro en el que Hernández Hernández y el VAR fueron protagonistas por un penalti dudoso señalado a los culés y otra pena máxima no pitada a favor del equipo local. Sobre todo ello habló Francisco en rueda de prensa.

Análisis del partido

"Jugamos ante un equipo que nos iba a obligar mucho. El trabajo defensivo debía ser de diez. Nos generaron oportunidades, vienen de hacer muchísimas ocasiones en partidos anteriores. Competimos y quisimos. Tuvimos nuestras opciones para llevarnos algún punto. Para ganarle al Barça, hay que tenerlo todo de cara y no se dio. Felicitar al equipo".

Polémica arbitral

"En una jugada controlada, le da a Antonio (Barragán) en un rebote y es interpretación. En la siguiente (Jordi Alba), no se mira ni siquiera, es interpretación. Me gustaría que también fueran a verlo, si ha habido algo. Creo en la honestidad de todo el mundo, pero si se mira un penalti y hay posibilidad de otro, que se mire también. El árbitro me decía que él es el que tiene que tomar las decisiones".

Cara a cara con Xavi

"Son lances del juego. Entendía que Jordi Alba estaba perdiendo tiempo y soy deportivo. Cosas del fútbol. Xavi y yo tenemos amistad desde hace muchos años y no pasó nada. Son momentos calientes del partido. Nos recriminaban algo desde su banquillo y entendía que no era justo".

Apoyo de su afición

"Ha sido fundamental. Pensaba que sería al contrario, como en Copa ante el Real Madrid (1-2). Y estuvieron por encima de los muchísimos aficionados del Barça. Nos ayudaron a tener opciones hasta el final. Agradecido por su apoyo. Luchamos por ellos. Debemos seguir de la mano todos juntos".

Distinto rasero de los árbitros

"Los jugadores están calientes, pero debemos ser inteligentes en lo que podemos transmitir. Ojalá estemos igualados a final de temporada en decisiones VAR".

Partido táctico

"Preparamos un partido, pero el Barça te cambia el modelo con sus virtudes. Debemos adaptarnos continuamente. A nivel táctico y esfuerzo, hicimos lo que pedimos durante la semana. Estoy contento con el rendimiento, pero jodido por la derrota. Debemos seguir luchando desde la humildad para sacar los puntos necesarios".

