Así fue el penalti de Lucas Vázquez a Musiala que supuso el gol del Bayern frente al Real Madrid

El Real Madrid no pudo empezar peor la segunda parte de la ida de las semifinales de Champions frente al Bayern de Múnich. Después de encajar un gol en los primeros instantes, el conjunto bávaro le dio la vuelta al marcador con un gol de penalti.

Una pena máxima que pitó el colegiado Turpin después de que Lucas Vázquez derribara a Musiala dentro del área. No hubo dudas, el defensor gallego metió la piernao donde no debía y cometió infracción. Fue una acción muy rápida en la que el joven talento alemán no dudó en encarar a la portería del Real Madrid.

No perdonó Harry Kane desde el punto fatídico. El inglés engañó por completo a Lunin disparando raso a su lado izquierdo y marcó el tanto de la remontada de los alemanes. Fue un inicio de segunda parte excelente de los de Tuchel.

Penalti de Lucas Vázquez David Vicente

Lucas Vázquez, que salió en el once titular por la sanción de Dani Carvajal, no tuvo fortuna en su partido en Múnich. Fue un penalti evitable, ya que Musiala estaba rodeado de varios contrarios, pero metió la pierna a destiempo y lo derribó.

Sin duda, fueron 10 minutos para olvidar en el conjunto blanco. Se marcharon con ventaja al descanso, pero en el 57 ya estaban perdiendo y con la obligación de marcar al menos un gol para sacar algo positivo de su visita a Múnich.