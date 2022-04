George Russell alza la voz en Mercedes: "Lo estoy pasando igual de mal que Hamilton"

George Russell es el único foco de luz en el inicio del Mundial de Fórmula 1 de la escudería Mercedes. El W13 está lejos de Ferrari y Red Bull y Lewis Hamilton ha pasado de competir el primer puesto a ser séptimo a 58 puntos del liderato. El debutante es cuarto, sumando 49 puntos en las cuatro primeras pruebas. Sensaciones positivas en su salto de Williams a las 'flechas plateadas'.

Pero que Russell esté compitiendo en el inicio del Mundial no hace que no sea ajeno a los problemas reales de su equipo. Mercedes debería estar arriba, pero por ahora solo se conforma con el cuarto puesto de su nuevo piloto, solo por detrás de Leclerc, Max Verstappen y Sergio Pérez.

Russell habló tras Imola de los problemas de Mercedes: "No sé qué pasó con Hamilton en la salida, pero lo estamos pasando igual de mal, y cuando el coche está tan lejos del ideal, y no está en la ventana correcta, no se siente realmente como un coche de carreras adecuado para conducir".

Si bien se está poniendo el foco en la decepción de Hamilton, Russel reivindica que él también se está viendo afectado por los mismos problemas: "Sobre todo estamos teniendo problemas con el calentamiento de los neumáticos. El viernes había 13 grados y era una pesadilla para conducir".

Russell valora positivamente su inicio de temporada, pese a todo, sumando un podio en Australia y dos cuatro puestos en Bahréin e Italia. Sabiendo bien que su rol este año es el de escudero de Hamilton, tiene claro que el heptacampeón del mundo acabará sacando resultados: "Espero que vuelva muy fuerte, y la forma en que está empujando y motivando al equipo es inspiradora. No me siento cómodo con esta posición porque sé de lo que es capaz".

[Más información: Lewis Hamilton pierde el favor de la FIA y la F1: de la guerra con Masi a tener que 'cortarse' una oreja]

Sigue los temas que te interesan