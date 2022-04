La Fórmula 1 conquista EEUU: la llegada de un piloto estadounidense, el siguiente paso del plan

La Fórmula 1 sigue ganando adeptos. En los últimos años, el crecimiento del Gran Circo ha sido exponencial. Eso es algo que no ha pasado inadvertido en Oriente Medio, así como tampoco en Estados Unidos. Disponer de un Gran Premio en tú país es un motivo de orgullo y también de buena gestión. Y ese es el barco que ha tomado el gigante norteamericano con el inminente GP de Las Vegas.

Este es el primer paso ideado por Liberty Media. La empresa estadounidense compró la F1 en el año 2017. Este era el inicio de un proyecto para que la Fórmula 1 fuese ganando cada vez más popularidad en el país. El plan salió bien. Algo que lo confirmó la plataforma Netflix. El gigante del streaming dispone de la serie documental 'Drive to Survive' y es todo un éxito. Por no hablar de los datos de share de cada una de las carreras en ESPN.

En 2023 está previsto que se estrene el Gran Premio de Las Vegas en un calendario del Mundial de F1 que ya cuenta con el Gran Premio de Miami, que debuta en mayo, y el conocido como Gran Premio de Estados Unidos (que se celebra cerca de Austin, en el estado de Texas). A esto se espera que se una pronto un piloto con nacionalidad estadounidense en la parrilla.

Se busca piloto para F1

El peso de la Fórmula 1 crece en EEUU. Entonces, ¿por qué no hay ningún piloto nacido en este país en toda la parrilla? Una pregunta que se hacen aficionados y medios, tal y como recoge The New York Times. "Esa es una pregunta realmente compleja. El último campeón estadounidense fue Mario Andretti, eso te dice cuánto tiempo ha pasado", comenta el locutor y periodista de F1 Will Buxton.

Hasta la fecha, tan solo dos pilotos estadounidenses han logrado ganar el Mundial de F1. El primero fue Phil Hill en el año 1961. Más de una década después fue el ya mencionado Mario Andretti el que logró el título de campeón del mundo. Lo consiguió en 1978. Junto a ellos se puede mencionar el nombre de Alexander Rossi, quien llegó a participar en cinco carreras en 2015 con Marussia.

Entre las opciones que se planean al otro lado del Atlántico destacan dos nombres: Colton Herta y Logan Sargeant. El primero pilota en la Indycar con Andretti. A sus 22 años, acumula seis victorias y ya se ha llegado a inscribir para ser piloto de pruebas en McLaren. El segundo aspirante, de 21 años, se unió a la academia de Williams en 2021 y compite en la actualidad en la Fórmula 2.

A ellos se une una tercera alternativa. Aunque para esta habría que esperar más tiempo. ¿Por qué? Porque se habla del adolescente Ugo Ugochukwu. La sensación del karting de Nueva York ya ha firmado con McLaren un contrato para su desarrollo a largo plazo.

¿Opción necesaria?

No es que Estados Unidos necesite un piloto en la Fórmula 1. Pero sí que se piensa que ayudaría en el objetivo de aumentar su popularidad. Algo que ya pasó con el ciclismo gracias a Lance Armstrong: "Está claro que un piloto estadounidense exitoso sería un gran catalizador para el crecimiento, similar a Lance Armstrong en el deporte tradicionalmente europeo del ciclismo".

"La cantidad de estadounidenses que montan y siguen el ciclismo hasta el día de hoy gracias a Lance es enorme. Si un piloto pudiera llegar con ese tipo de personalidad y tener éxito, sería un gran éxito para la Fórmula 1", recuerda Buxton. El experto en F1 señala también que los pilotos estadounidenses no lo tienen fácil.

El motivo es que el camino hacia el Gran Circo, de manera tradicional, ha transcurrido a través de las ligas de karting, en categoría júnior, europeas. De ahí a que los patrocinadores posen sus ojos en las jóvenes promesas del futuro. "Si eres un estadounidense que elige tomar esa ruta europea, casi se te considera un paria, que has rechazado tu patria estadounidense en busca de este sueño", comenta Buxton.

"Un problema importante para estos niños estadounidenses más jóvenes es que sus padres tienen que decidir si quieren recogerlos y mudarse al extranjero con ellos. Y recuerda, solo hay 20 asientos en la F1. Es despiadado conseguir uno, e incluso los niños más talentosos pueden pasar por alto. ¿De verdad quieres desarraigar tu vida durante unos años, sin garantías de que alcanzarás tu objetivo?", agrega como otros problemas.

Para acabar con esta especie de brecha, los Andretti quieren formar un proyecto en la Fórmula 1 para un futuro no muy lejano. Fue uno de los hijos de Mario, Michael, el que anunció el pasado mes de febrero que Andretti Autosports ya ha confirmado una oferta para tener un equipo en el Mundial de 2024. Además, también señaló que el plan es tener al menos a un piloto estadounidense.

"Imagínese un equipo estadounidense que habla a una audiencia estadounidense, con un nombre familiar como Andretti. Si se aprueba la entrada, creo que sería un momento muy emocionante para Estados Unidos y para la Fórmula 1", afirma también Will Buxton. "Todo el mundo quiere animar a su nacionalidad. Y con todo el impulso de la Fórmula 1 en este momento, no tengo ninguna duda de que un piloto estadounidense competitivo la lanzaría a alturas aún mayores", sentencia.

