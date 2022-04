Fernando Alonso desvela cuándo llegará el momento de decir adiós a la F1

Fernando Alonso sufrió una nueva decepción en el Gran Premio de Emilia Romagna. El piloto asturiano se quedó fuera de la carrera prácticamente a las primeras de cambio tras un toque con Mick Schumacher. A ello no se ha referido en unas recientes declaraciones, pero sí a algo que mantiene en vilo a los seguidores de la Fórmula 1 y a los suyos propios: su futuro.

Para Race Fans, el de Oviedo ha asegurado que, por el momento, continúa sintiéndose competitivo. Esto es algo primordial para seguir apostando por el Gran Circo. Será en el momento que no lo sea, cuando no pueda igualar, por ejemplo, los tiempos de su compañero, el punto de inflexión para acabar diciendo adiós.

Ahora eso no es algo que sienta. De ahí a que siga a los mandos de uno de los Alpine en la parrilla. Esto después de que se haya especulado mucho desde el inicio de la nueva temporada en que Oscar Piastri podría sucederle en la escudería francesa. Aunque también se ha señalado que a buen seguro tendría sitio en otro equipo.

Fernando Alonso, durante el Gran Premio de Emilia Romagna de la Fórmula 1 2022 AFP7 / Europa Press

"Me siento mejor que los demás", ha comenzado diciendo Fernando Alonso para Race Fans. "Cuando alguien venga y yo vea que me gane por habilidad pura y vea que ya no soy bueno en salidas, que ya no soy bueno en preparar el coche o que el coche al otro lado del garaje es un segundo más rápido que yo y no puedo igualar esos tiempos, quizá levante la mano y diga 'es tiempo de pensar en otra cosa", ha continuado explicando el piloto español.

Ganas de competir

Si algo ha demostrado Fernando Alonso a lo largo de su carrera es que le encanta la competición. Desde los kartings a la Fórmula 1, pasando por el Mundial de Resistencia o el Rally Dakar. Competir y hacerlo con garantías de no estar por debajo del resto. Por ello, ha afirmado que no siente que esté por detrás del grueso de los pilotos que forman el Mundial de F1.

"En este momento siento lo contrario, así que me encanta competir", ha afirmado el asturiano. Antes de esto, el propio piloto ha asegurado que se ve compitiendo en la Fórmula 1 al menos dos temporadas más: "Estoy dispuesto a seguir dos años más en Alpine... o en otro equipo". En Alpine, por su parte, confían en él para el presente y el futuro más cercano.

