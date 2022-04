Lewis Hamilton pasa de la lucha por el campeonato y siembra dudas sobre su futuro: "Estoy fuera"

Lewis Hamilton está viviendo esta temporada un calvario. El piloto británico avanza por el campeonato con desconcierto y lejos de los primeros puestos. Había que frotarse los ojos cuando en la vuelta 40 del Gran Premio de la Emilia Romagna Max Verstappen dobló al de Mercedes. Resulta increíble que quienes cinco carreras antes batallaban de poder a poder por el Campeonato del Mundo de Fórmula 1, ahora vivan en dos mundos tan diferentes. El siete veces campeón se descarta de la lucha.

A pesar de que el sábado Hamilton explicaba que estaba "100 por 100 comprometido con este equipo y, pese a una mala racha, no está en mi ADN abandonar", el domingo tras la carrera no obviaba la realidad que vivirá durante este 2022. "Estoy fuera del campeonato, seguro", esgrimía el piloto de Mercedes que ha sumado 28 puntos en las cuatro primeras carreras. Lewis terminó 13º en Italia, su peor clasificación de la temporada. Fue tercero en Bahrein, décimo en Arabia Saudí y cuarto en Australia.

"Intentaré recuperar de la mejor forma posible, pero estoy fuera del campeonato, seguro. No hay duda de eso. Creo que el equipo está... esto es muy difícil, todos lo sienten y todos están cabizbajos, dando lo mejor de sí mismos, así que no hay nadie que se dé por vencido y todos están tratando de avanzar lo más rápido que pueden", explicaba en esas declaraciones que han activado las alarmas sobre un cambio en el futuro del siete veces campeón.

Lewis Hamilton, en el Gran Premio de Australia. REUTERS

Además, se está viendo superado por su compañero. George Russell le ha ganado la partida bajo circunstancias similares, lo que insinúa que el joven británico se enfrenta a la adversidad con más determinación que Hamilton. Este fin de semana fue cuarto. "Hola Lewis, lo siento por lo que has tenido que conducir. Sé que el coche es inconducible. No te lo mereces. Ha sido una carrera terrible", dijo Toto Wolff a Lewis tras no lograr ni un solo punto en Imola.

Su futuro

Hamilton habló sobre toda esta circunstancia y cómo le puede afectar de cara al futuro: "No hay nadie que se dé por vencido y todos están tratando de avanzar lo más rápido que pueden. No puedo decir que esté particularmente ansioso por este momento, pero estoy seguro de que durante la semana llegaré a un punto positivo de mente. Estaré en la fábrica mañana para trabajar con los muchachos y ver qué podemos mejorar".

Para Hamilton, ha llegado el momento crítico de decidir si su mente está ya en Hollywood, con sus nuevos proyectos vitales, o, por el contrario, sigue en la sede de Brackley. para confirmar su extraordinaria clase como piloto y devolver la gloria a su equipo.

Ya hay rumores sobre el hecho de que Mercedes pueda estar pensando más en 2023 que en lo que queda de temporada a pesar de que todavía quedan muchas carreras. En cualquier caso, la sensación que produce ver al heptacampeón del mundo lejos de los primeros puestos hace de esta temporada aún más excepcional.

