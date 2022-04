Verstappen se burla de Hamilton por la oferta para comprar el Chelsea

El paddock de Fórmula 1 se ha visto revolucionado antes del Gran Premio de Emilia Romaña por su asunto singular. Se trata de la entrada de Lewis Hamilton en un consorcio que quiere comprar el Chelsea FC de la Premier League. El piloto inglés invertiría más de 10 millones de euros y sobre ello le han preguntado a Max Verstappen.

Después de su tensa rivalidad de la pasada temporada, Verstappen y Hamilton se han lanzado alguna pulla en lo que va de año. Sus 'dardos' son más en tono de broma ahora, pero no dejan de ser indirectas. Max ha atizado a Lewis durante su comparecencia en la rueda de prensa previa a la carrera de Italia.

"Soy aficionado del PSV y nunca compraría al Ajax. Y si fuera a comprar un club de fútbol, me gustaría ser el propietario total y tomar las decisiones yo mismo, no solo poseer un pequeño porcentaje".

"¿Hamilton? Pensé que era hincha del Arsenal, ¿no? Si eres un aficionado del Arsenal que va por el Chelsea, eso es bastante interesante... Pero todos hacen lo que quieren con su dinero, así que veamos qué sale de eso", dijo Verstappen a los periodistas.

Lewis Hamilton atiende a la prensa. REUTERS

Más tarde compareció el propio Hamilton en rueda de prensa y fue preguntado acerca de su interés en el Chelsea pese a ser fan del Arsenal: "He sido un gran aficionado al fútbol, he jugado desde los 4 a los 17 años... yo quería formar parte y seguía al Arsenal, pero mi tío era del Chelsea. Me gusta el deporte... Vi y escuché esta oportunidad", decía.

Hamilton y Serena

Lewis Hamilton y la tenista ganadora de 23 Grand Slam Serena Williams forman parte del consorcio liderado por Sir Martin Broughton. La información revelada por Sky Sports habla de una inversión de 10 millones de libras cada uno (24 millones de euros, en total y al cambio) por parte de Hamilton y Serena. Amigos íntimos, serán patrocinadores financieros de Broughton si su oferta para hacerse con el Chelsea prospera.

Hay tres ofertas bien posicionadas para la compra del club. Las dos restantes provienen de Todd Boehly, copropietario de LA Dodgers (MLB), y Steve Pagliuca, copropietario de los Boston Celtics (NBA).

[Más información: Verstappen, radiografía de un campeón herido: los ataques a Red Bull y su rol de víctima en el Mundial]

Sigue los temas que te interesan