Morata desvela lo que le dijo Xavi que le hizo rechazar su fichaje por el Barça en enero

El futuro de Álvaro Morata es una incógnita. La Juventus todavía no ha decidido si le compra o no en verano, el Atlético de Madrid no se plantea quedarse con él y la opción del FC Barcelona parece estar descartada pese al acercamiento en enero. El delantero de la Selección no sabe dónde jugará la próxima temporada.

Mientras va intentando poner algo en claro, Morata ha concedido una entrevista a Men's Health. En ella, entre otros asuntos, ha hablado acerca de la posibilidad que se le presentó meses atrás de fichar por el Barça. Reconoce que fue así, pero da un detalle hasta ahora desconocido que acabó echando al traste la operación.

Morata era el elegido de Xavi Hernández para reforzar su delantera. El técnico catalán acababa de llegar al banquillo y dio a la directiva varios nombres de futbolistas que quería para reforzar al equipo en el mercado de invierno. Uno de ellos era el ex del Real Madrid y Atlético, pero algo cambio de repente.

El Barça quería a Morata, la Juventus estaba abierta a darle salida por el fichaje de Vlahovic y el madrileño veía con buenos ojos vestir de azulgrana. Lo confirma él mismo, pero explica que le hizo dar marcha atrás: "Pude ir al Barça en enero, pero el entrenador me dijo que iba a ir otro delantero y que yo iba a jugar de segundo por detrás. Se me cerraron todas las puertas".

Álvaro Morata hace una chilena durante un partido con la Juventus EFE

Morata lo deja claro. Xavi le quería, pero su interés disminuyó cuando al Barça se le presentó la oportunidad de fichar a Aubameyang. Con el gabonés a punto de llegar, el técnico dejó claro al español que no iba a ser la referencia ofensiva del equipo. La elección de Morata, tras eso, fue seguir en la Juventus.

El futuro de Morata

El foco del internacional español está puesto ahora en acabar la temporada como bianconero. En lo que va de curso lleva anotados 11 goles y repartidas 8 asistencias. En Turín es feliz y quiere segur allí, pero es cierto que todavía pertenece al Atlético y a la Juve no le convence pagar los 35 millones de euros de la cláusula de compra acordada con los rojiblancos.

Morata tendrá que esperar a verano para resolver su futuro. La Juventus intentará negociar una rebaja del precio, mientras que puede aparecer algún otro interesado en la ecuación. Sky Sports avanzó recientemente que el Arsenal podría estar interesado en el fichaje del internacional español, planteándose hacer una oferta de 30 millones.

