Morata: "Con el VAR, la Juventus hubiese ganado la final de la Champions ante el Barça"

Álvaro Morata continúa militando en las filas de la Juventus de Turín. Fuera de la Champions League, los bianconeri cayeron ante el Villarreal, y cuarto en la clasificación de la Serie A, la Vecchia Signora sigue viviendo un momento complicado desde que finalizase su hegemonía en Italia.

Sobre la actualidad de la Juventus habla ahora el internacional español. En una entrevista para DAZN, Morata asegura que se han"repuesto" y que han "dado un salto como equipo y como grupo", pudiendo así "mirar al futuro con optimismo". También afirma que "en la Juve te juegas el futuro en todos los partidos".

Morata quiere seguir en la Juventus, a tenor de estas declaraciones. Además, denuncia que de haber instaurado el VAR en la Champions League allá por el año 2015, la escuadra bianconera tendría una 'Orejona' más a estas alturas y el Fútbol Club Barcelona una menos.

Álvaro Morata, en un partido de la Juventus de Turín de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Futuro en la Juventus

"En la Juve te juegas el futuro en todos los partidos. Todo el mundo quiere jugar aquí. Es normal que te juzguen, yo lo doy todo para ganar y aquí estoy muy bien, mis hijos quieren escuchar el himno de la Juve cuando pasamos delante del estadio. Lo demás no hay que preguntarlo a mí...".

Final de la Champions League de 2015

"Siempre pienso que, con el VAR, nos habrían pitado un penalti y tendríamos una Champions más en la Juventus, pero así es la vida...".

Temporada complicada

"Hemos vivido como dos o tres minitemporadas en una. Nos hemos repuesto y hemos dado un salto como equipo y como grupo, podemos mirar al futuro con optimismo. No hay que quejarse pensando en las ocasiones perdidas, hay que centrarse en el trabajo y en conseguir otra final en la Coppa. Hay muchos campeones que no ganaron ni una Copa italiana, ni una Supercopa".

Rol como asistente en Italia

"Me dan las mismas sensaciones que los goles. Hay que adaptarse a lo que necesita el equipo. Tengo claro que un delantero que marca 40 o 50 goles en una temporada, los cambiaría por anotar 15 y ganar títulos. Me gusta mucho más ganar que marcar goles, y ayudar a los compañeros. Compartir es bonito...".

Visita de Tévez

"Vino a vernos y le di las gracias. Llegué aquí con 21 años y me ayudó para convertirme en futbolista. Al principio también me ha mirado mal alguna vez, y me dijo algo si no le pasaba el balón... Es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, tiene técnica y calidad, puede derribar muros o construirlos. Hay pocos jugadores así".

