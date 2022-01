Álvaro Morata se queda en la Juventus: Xavi y el Barça pierden a su fichaje deseado para invierno

El Fútbol Club Barcelona no podrá fichar a Álvaro Morata como refuerzo en el mercado de invierno. El delantero español había sido relacionado con la entidad azulgrana en los últimos días. Sin embargo, desde la Juventus de Turín han acabado con los rumores confirmando que se quedará hasta que termine la actual campaña. Xavi Hernández, tras la llegada de Ferran Torres, se queda sin su fichaje deseado.

Massimiliano Allegri, entrenador del equipo italiano, ha reconocido en rueda de prensa que cuenta con Álvaro Morata hasta que finalice la actual campaña. El técnico de la Vecchia Signora ha sido claro: "Morata no se va". Según él, el delantero cedido por el Atlético de Madrid es "un jugador importante" para el equipo y están contentos con su rendimiento, por lo que no piensan en desprenderse de él.

"He hablado con él y le he dicho que no se va a pesar de los rumores", ha concretado Allegri, que también ha indicado que Morata "se queda" en la Juventus de Turín "con ilusión". El vínculo entre el club italiano y el delantero acabará, salvo cambio de última hora, a final de la presente temporada. La Juventus no tiene previsto ejercer la opción de compra y Morata regresará al Atlético de Madrid, club por el que está cedido.

Allegri 🗣 «@aaronramsey è un giocatore in uscita. Invece @AlvaroMorata non parte, è un calciatore di rendimento. Il suo problema è gli affibbiano etichette sbagliate, ma è molto importante: gli ho parlato e gli ho detto che da qui non si muove. Discorso chiuso.»#JuveNapoli — JuventusFC (@juventusfc) January 5, 2022

El "discurso cerrado" anunciado por Massimiliano Allegri pone fin a los rumores que se iban a extender a lo largo de todo enero. El FC Barcelona de Xavi Hernández quiere reforzarse cuanto antes y la opción de Álvaro Morata gustaba en el banquillo azulgrana. La llegada de Ferran Torres y la posible incorporación del madrileño darían el gol que le falta al equipo del Camp Nou. Una dupla que, al menos en enero, no se va a dar.

Las limitaciones del Barça

El conjunto azulgrana, presidido por Joan Laporta, ha intentado lanzar un mensaje de optimismo a sus aficionados con respecto a las opciones en el mercado de fichajes. Pese a esas sensaciones transmitidas por la cúpula, las cuentas y los últimos acontecimientos obligan a mantener la calma. El Barça ha logrado inscribir este enero a Dani Alves, fichaje que anunció a mediados de noviembre y que, hasta ahora, no tenía permiso para poder jugar en La Liga.

Álvaro Morata celebra su gol ante Suecia REUTERS

Ferran Torres, el último en llegar, tampoco puede ser inscrito en las condiciones actuales y el Barça ya trabaja para poder contar con él cuanto antes. El ya exdelantero del Manchester City tendrá que esperar a que el club realice alguna rebaja salarial a algún jugador. En caso contrario, inscribir a Ferran Torres será casi imposible.

Una serie de complicaciones que hacían complicada la llegada de Álvaro Morata pese a las intenciones del conjunto blaugrana y que han despertado el malestar de entrenadores como José Bordalás. El técnico del Valencia, en un llamamiento al control financiero, se ha preguntado en rueda de prensa cómo un Barça endeudado continuaba haciendo fichajes.

