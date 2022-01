El Barça reconoce estar en apuros para inscribir a Ferran Torres

No es sencillo salir del entramado en el que se encuentra el FC Barcelona con la inscripción de Ferran Torres. El club azulgrana tiene por delante el mes de enero para cuadrar sus cuentas y cumplir con el Fair Play Financiero para que el fichaje del delantero no haya sido en vano. Ahora mismo no pueden inscribirle y es una realidad que hacen pública desde la entidad catalana.

Ha sido Mateu Alemany, director de fútbol del Barça, que habló este domingo tras la victoria del Barça contra el Mallorca. El directivo, presente en Son Moix, se mostró sincero a la hora de hablar del 'caso Ferran', aunque confía en que todo se pueda solucionar y se pueda inscribir al futbolista antes de que termine el periodo del mercado invernal.

"Sabemos cómo estamos y los problemas con el Fair Play. Eso está evaluado en el momento en el que tomamos decisiones y esperamos solventar la situación cuando esté disponible", dijo. El hecho de que Ferran Torres esté lesionado actualmente va dando margen al Barça para no encontrarse en la situación de no poder contar con su fichaje estrella por culpa de la situación financiera.

El hecho de que Ousmane Dembélé no vaya a renovar, con una consiguiente rebaja salarial, limita el margen de maniobra del Barça para conseguir sus ahorros. Una posibilidad es la marcha de Yusuf Demir, incorporado el pasado verano en calidad de cedido.

"Ayudaría, hay varios situaciones en marcha que esperemos que esta semana podamos completar", reconoció Alemany sobre la hipotética salida de Demir en las próximas semanas.

¿Y Morata?

Y entre tanto del jaleo con Ferran Torres, el Barça todavía fichar e inscribir a otro futbolista más: Álvaro Morata. El delantero español de la Juventus interesa al club azulgrana, vía petición de Xavi Hernández, y podría cambiar de aires en este mes de enero pese a pertenecer todavía al Atlético de Madrid.

A Alemany le preguntaron si la incorporación de Morata sería un regalo de Reyes para Xavi, ante lo que el directivo bromeó: "Lo que me ha pedido es Ferran Torres, por tanto ya le hemos dado el regalo". Parece que Alemanmy va a tener trabajo en este arranque de 2022.

