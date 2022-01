La lección de José Bordalás al FC Barcelona y LaLiga: "¿Dónde está el Fair Play Financiero para fichar?"

Este lunes Joan Laporta hacía un ejercicio de soberbia al dejar caer que es posible que el FC Barcelona pueda hacer una operación como la de Erling Haaland a pesar de tener una situación económica muy preocupante. Otros clubes de La Liga como el Valencia CF no pasan por un gran momento y también tienen que apretarse el cinturón ante las imposiciones de la organización y José Bordalás ha levantado la voz ante estas diferencias que existen entre unos clubes y otros.

Cuando le preguntaban si el equipo che tiene margen con el sistema de Fair Play Financiero que impone LaLiga de Javier Tebas, Bordalás explotó: "Entiendo que sí, el Barcelona tiene una deuda altísima, de 300 millones, y ha fichado a Ferran, quieren a Morata y pretenden a Haaland… ¿dónde está el Fair Play? Si queremos ser un club grande, tenemos que reforzarnos. El Barcelona ha fichado a Xavi y se ha dado cuenta de que para estar en Champions tienen que reforzarse. Milagros en fútbol se dan muy poquitos".

El mensaje de Bordalás también es un recado a la propiedad para que le traigan jugadores en el mercado de invierno. "Mis sensaciones sobre el mercado son buenas, porque hablamos todos los días la gente del club. Hemos trasladado las necesidades que tiene el equipo, una temporada superexigente y el club entiende que tiene que ser así. Tengo plena confianza en que lleguen los futbolistas que nos pueden ayudar. Lo que no quiero es que vengan futbolistas que no nos den un salto de calidad", apuntó.

El técnico alicantino focalizó los objetivos que tiene el club y puso un nombre encima de la mesa. "No hablo muy a menudo pero sí de vez en cuando con él, porque son jugadores a los que le tengo cariño, pero Wakaso es uno más. Está en la Liga china. He mantenido siempre contacto con él desde que nuestros caminos se distanciaron, seguimos teniendo contacto. ¿Un central y un medio? Son posiciones que intentamos reforzar en el mercado de verano y finalmente no se pudo. Hemos visto que, llegado al ecuador del campeonato, tenemos una necesidad ahí", explicó.

Los problemas del Barça

No han inscrito a Ferran Torres en LaLiga, pero el Fútbol Club Barcelona ya piensa en Erling Haaland. Todo pasa por la renovación de Ousmane Dembélé a la baja, la oferta está encima de la mesa y el entorno del jugador está forzando la situación conocedores de la necesidad. Este martes Xavi le pedía "un esfuerzo". También quieren dar salida a jugadores como Philippe Coutinho, Yusuf Demir, Samuel Umtiti o Neto Murara.

A pesar de todo esto, cuando le preguntaron a Laporta sobre las opciones reales de fichar a Haaland, espetó un gran "hemos vuelto". "El resurgimiento del Barça es una realidad y el mercado del fútbol se ha dado cuenta. Vamos a ir mejorando la plantilla", sentenció.

