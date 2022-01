Ancelotti, con 21 jugadores en la convocatoria del Alcoyano - Real Madrid de la Copa del Rey

El Real Madrid ya conoce la lista de convocados para el encuentro de dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Alcoyano. Los blancos llegan al choque de este miércoles a las 21:30 horas con múltiples bajas. Es por lo que Carlo Ancelotti ha configurado una convocatoria corta de solo 21 futbolistas. El italiano ya avisó en rueda de prensa de que solo descansará Thibaut Courtois para darle minutos a Andriy Lunin, pero que el resto del equipo será el mejor posible.

El belga, Karim Benzema, Luka Modric y Ferland Mendy no han saltado al césped de Valdebebas este martes. Vinicius Júnior ya es negativo en las pruebas de la Covid-19, pero todavía no ha recibido la autorización para volver a los entrenamientos, mientras que Luka Jovic no ha dado negativo. Gareth Bale, que espera llegar para el fin de semana ante el Valencia, y Dani Carvajal, cuya recuperación se antoja más hacia la Supercopa de España, tampoco estarán.

Comienza una nueva competición para el Real Madrid. Los de Ancelotti comienzan este miércoles su andadura en la Copa y lo hacen enfrentándose a su bestia negra en la edición de 2021. El Alcoyano les espera en El Collao con la intención de lograr la gesta de la temporada anterior. Hace tiempo que los blancos no levantan el título del torneo copero y el técnico italiano tiene el reto entre manos de conseguir la copa que sí levantó en 2014 siendo el último entrenador en lograrlo.

Para ello pretende sacar a los mejores, más allá de la presencia de Lunin en la portería. Se antoja un once con grandes nombres como Lucas Vázquez, Toni Kroos y Eden Hazard. Sí que podrían tener espacio algunos menos habituales como Jesús Vallejo, Mariano o el estreno de un Dani Ceballos del que Ancelotti remarcaba que va a ser importante en esta segunda parte de la temporada. El andaluz lucía unas protecciones especiales durante el entrenamiento que llamaban la atención.

La convocatoria

Porteros: Lunin, Fuidias y Diego.

Defensas: E. Militão, Alaba, Vallejo, Nacho, Marcelo y Rafa Marín.

Centrocampistas: Kroos, Casemiro, Valverde, Lucas V., Ceballos, Isco, Camavinga y Peter.

Delanteros: Hazard, Asensio, Rodrygo y Mariano.

