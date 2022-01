Carlo Ancelotti: "El objetivo es ganar la Copa del Rey"

Comienza una nueva competición para el Real Madrid. Los de Carlo Ancelotti comienzan este miércoles su andadura en la Copa del Rey y lo hacen enfrentándose a su bestia negra en la edición de 2021. El Alcoyano les espera en El Collao (21:30 horas) con la intención de lograr la gesta de la temporada anterior. Hace tiempo que los blancos no levantan el título del torneo copero y el técnico italiano tiene el reto entre manos de conseguir la copa que sí levantó en 2014 siendo el último entrenador en lograrlo.

El entrenador del Real Madrid ya ha dado pistas de los titulares que descansarán para este encuentro. Thibaut Courtois, Karim Benzema, Luka Modric y Ferland Mendy no han saltado al césped de Valdebebas para entrenar con sus compañeros y no jugarán en Alcoy. Lo mismo sucederá con un Vinicius Júnior que ya es negativo en las pruebas de la Covid-19 pero todavía no ha recibido la autorización para volver a los entrenamientos por parte de la Comunidad de Madrid.

A estas ausencias hay que sumar las de Gareth Bale, que espera llegar para el fin de semana ante el Valencia, y Dani Carvajal, cuya recuperación se antoja más hacia el partido de la Supercopa de España ante el FC Barcelona. Luka Jovic también será baja ya que todavía no ha dado negativo en su prueba de la Covid-19.

Partido trampa

"Es un partido distinto porque es un partido de eliminatoria directa, que jugamos fuera y en una competición importante como la Copa del Rey. No voy a decir que es un partido de trampa, pero sí distinto porque te juegas la competición nada más empezarla".

Los jugadores del Alcoyano celebran el triunfo ante el Real Madrid en la Copa del Rey. AFP7 / Europa Press

"Es una competición muy importante porque el objetivo es ganarla. Nos va a exigir concentración, ganar duelos y estar atentos a los balones parados. Esto es lo que queremos mostrar. Hay algunas bajas porque algunos jugadores han tenido molestias como Benzema, Modric y Mendy. Courtois es el único que no va a jugar porque quiero darle minutos a Lunin".

Mbappé en enero

"No me parece justo hablar de jugadores que no están aquí. Branchetti es un amigo de hace tiempo. Prefiero no hablar de esto".

Salidas en invierno

"No tengo esta idea. Nadie lo ha pedido, creo que la gestión de la plantilla es bastante buena y no tengo problema con ninguno. Todos entrenan bien y veo ganas de jugar. No vamos a tener salidas en enero".

Bale

"No está lesionado. No se encuentra bien, está haciendo trabajo en el interior. Creo que estará disponible para jugar contra el Valencia. Si no, nos lo llevaremos a Arabia para la Supercopa".

Gareth Bale durante un rondo en el entrenamiento Real Madrid

¿Se acabaron las vacaciones?

"Estamos de vuelta. Veo mucha motivación para jugar este partido. Nos tomamos en serio el encuentro. No hay otra manera de llegar a la final de esta competición. Tenemos que tener respeto de los rivales. Sabemos de las dificultades que puede haber para este partido. Voy a poner al mejor equipo posible".

Ceballos

"Está disponible. Me gusta como jugador, me gusta su personalidad, me gusta su carácter en el césped. En la segunda parte de la temporada va a ser un jugador importante para nosotros porque tiene calidad para estar en la primera plantilla del Real Madrid".

Próxima temporada

"El Real Madrid es un club que siempre planifica la próxima temporada. Creo que ya está planificada. Es poco profesional no pensar en el futuro".

El año pasado

"No he visto el partido. Sé lo que pasó porque me lo contaron los jugadores. La herida sigue abierta. Los jugadores, mejor que yo, saben lo que ha pasado y que no puede pasar mañana".

El partido contra el Getafe

"Es evidente que en estos tipos de partidos nos cuesta más. Tenemos que hacer algo distinto. Cuando no hay espacios, tenemos que crearlos con más movimiento. Tenemos que ser más directos, pero también tenemos que tener jugadores que meten el balón detrás de la línea y delanteros que lo aprovechen".

Los jugadores del Getafe celebran el gol de Enes Ünal al Real Madrid Reuters

Bale y el compromiso

"Bale tiene el compromiso porque tiene seis meses de contrato y lo quiere respetar. Nosotros tenemos que darle todas las posibilidades para que se encuentre bien. Cuando hay un problema, tenemos que meterlo en el trabajo individual".

Hazard y el escaparate de la Copa

"Quiero ser bastante claro en este sentido. Solo voy a dar minutos a Lunin. Por el resto, voy a meter al mejor equipo posible. No voy a dar minutos a los jugadores que menos han jugado. El equipo va a ser el mejor posible".

Lunin

"Tiene el abono con el Alcoyano. Conoce bien el campo y puede jugar un buen partido. Por la calidad que tiene, puede ser que mereciera jugar más".

Vinicius

"Vuelve mañana a los entrenamientos después de respetar el protocolo. Se queda aquí y estaría listo contra el Valencia".

[Más información: Vinicius, listo para volver y Ancelotti reserva a cuatro titulares ante el Alcoyano]

