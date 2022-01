Xavi le pide un esfuerzo a Ousmane Dembélé: "En ningún sitio será tan feliz como en el Barça"

El mercado de fichajes de invierno en el Fútbol Club Barcelona tiene un protagonista principal: Ousmane Dembélé. Si en la prenúltima rueda de prensa, antes del partido de La Liga ante el Mallorca, Xavi Hernández se refirió a una cumbre que de manera inmediata el Barça debía mantener con su representante, este martes ha hablado sobre las negociaciones que están en curso el día antes de jugar ante el Linares en la Copa del Rey.

Para inscribir los fichajes en el mercado de invierno como Ferran Torres y Dani Alves, debe haber salidas. Otro nombre que ha sonado como posible salida, y que también ha sido protagonista en la rueda de prensa de Xavi, ha sido el brasileño Philippe Coutinho. Yusuf Demir y Neto Murara son otros dos que podrían coger la puerta de embarque en Barcelona, aunque sus salidas no son tan importantes en cuanto a lo que se refiere a liberar masa salarial.

Xavi ha hablado también en rueda de prensa ya en clave partido de dieciseisavos de Copa y de su rival el Linares. Para el duelo ha confirmado las bajas de Ansu Fati y Memphis Depay para el estreno copero, dejando en el aire aún la inscripción de Dani Alves.

La eliminatoria

"Es un partido difícil, complicado. Sabemos de la dificultad de este equipo. Juega en casa, con su afición. Trabajan muy bien las transiciones y están en el grupo del Barça. Lo hemos analizado y no será fácil. Hay equipos de Primera que han necesitado prórroga o penaltis para pasar. Es un rival más pequeño, pero estarán extramotivados".

Dembélé

"Estoy tranquilo y esperando novedades. No depende de mí. Depende del club, del jugador y de los representantes. Ousmane tendría que hacer un esfuerzo y pensar en el futuro, que pasa por el Barça".

Objetivo, Copa

"Si fuéramos líderes de la Liga sería lo mismo. Es uno de los títulos que competimos cada temporada y estamos motivados. La Copa es un objetivo, independientemente de la situación en otras competiciones. La queremos ganar, somos los vigentes campeones y queremos repetirlo".

Salidas en invierno

"No he hablado con Philippe de eso, nos está ayudando cuando ha jugado. Para que haya entradas tiene que haber salidas. Estamos pendientes de inscribir a Alves también y hay que cuadrar cosas. Con Philippe no he hablado de su situación".

Coutinho intenta una acción de ataque ante la defensa del Betis Reuters

El mercado

"Estoy con el presidente, soy muy optimista. Me gusta que sea positivo y su ambición. Estoy encantado con él. Estamos trabajando muy bien y cerca del objetivo de entrar en Champions. La situación es difícil y estamos trabajando duro a todos los niveles para devolver al Barça donde se merece. Estamos en el camino".

Ricard Pruna

"Ya lleva dos semanas. Está con nosotros y para mí es fundamental. Para mí es el mejor del mundo, es buen tío y buen profesional. Estoy encantado de tenerlo aquí".

Debut de Alves

"Yo lo veo muy bien. Está espectacular en los entrenos, con mucha intensidad y una profesionalidad de la hostia. Nos ayudará mucho con sus llegadas por banda. Tiene 38 años, pero tal y como está entrenando nos ayudará en muchos partidos".

Ter Stegen

"Le dije que ese balón también lo paraba yo. Es bueno para su confianza. Es uno de los mejores porteros del mundo y puede fallar. Es un tema de rendimiento. El nivel era tan excelente los últimos años que ahora llegaron las críticas. No tengo ninguna duda de que estará a su nivel".

¿Ha vuelto el Barça?

"Es el objetivo: volver. En la clasificación vamos quintos y vamos volviendo. Poco a poco. Estamos trabajando con el modelo de juego. El fichaje de Ferran Torres hace que la afición también respire. Estamos trabajando 24 horas prácticamente. Hay que seguir al presidente, es un mensaje positivo decir que hemos vuelto. Es la mentalidad. Si nos hundimos en la miseria no sirve. Hay que ser positivos. El presidente marca el camino".

La salida de Dembélé

"Estoy esperando a que haga un esfuerzo. De proyecto deportivo este es el mejor para él. En ningún sitio será tan feliz como en el Barça. Vamos a ver qué decide".

Xavi Hernández hablando con Ousmane Dembélé EFE

Neto

"Mañana decidiremos. No hemos dado la lista porque estamos pendientes de saber si podremos inscribir a Alves. Neto es una situación más y habrá que analizarla".

Memphis y Ansu

"Todavía no están para mañana. Están trabajando bien y veremos si para Granada pueden estar".

Riqui Puig

"Nos está ayudando. Le pido que chute, que genere ocasiones. El otro día hizo un gran partido y tiene que ser importante para el equipo. Pero no solo Riqui, hay mucha competencia en el medio. Tengo mucha confianza en él".

Morata y Haaland

"Mejor hablar de los que tenemos y que podemos inscribir. Morata y Haaland son grandes jugadores pero no son nuestros. Si Morata ficha por el Barça ya responderé".

Su estilo

"Sigo el modelo de juego. Levantar la cabeza, buscar el tercer hombre... Hay que tener los automatismos y hábitos para coger el estilo del juego de posición. Lo van cogiendo y cada vez van jugando mejor, pero hay que ser más constante".

Demir

"Demir es parte de la plantilla. Veremos si sale o si se queda. Están negociando con su representante. De momento es parte de la plantilla y por eso entrenó con el grupo".

