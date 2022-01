Antonio Cassano, hospitalizado por la Covid: su familia confirma que estaba sin vacunar

El exjugador italiano Antonio Cassano se encuentra ingresado en el Hospital de San Martín de Génova como consecuencia de unas pequeñas complicaciones con los síntomas de la Covid-19. El que fuera delantero de la Sampdoria o el Real Madrid, según ha informado la familia, no estaba vacunado. Pese a su ingreso hospitalario, su vida no corre peligro y se encuentra recuperándose en las instalaciones médicas.

Antonio Cassano se contagió a finales del mes de diciembre. Un caso más que se enmarca dentro de la explosión de la sexta ola de coronavirus protagonizada por la variante ómicron. Esta, con mayor facilidad para el contagio pero con consecuencias más leves para la salud, dejó al exjugador aislado en el cambio de año.

La situación del italiano, sin embargo, ha ido empeorando en los últimos días y los síntomas del virus han provocado su ingreso hospitalario. Por ello, ya se encuentra en el Hospital de San Martín de Génova con el objetivo de paliar los efectos de la Covid-19 cuanto antes.

Medios locales italianos remarcan que, pese al ingreso, su estado de salud es bueno y su vida no corre peligro. En conclusión, no hay preocupación sobre la vida de un Antonio Cassano que se retiró hace apenas cuatro años jugando en la Serie C de Italia con 36 años.

La nueva vida de Cassano

El delantero, conocido como 'Fantantantonio' por sus seguidores más fieles, se ha dejado ver en los medios de comunicación en los últimos tiempos ejerciendo de comentarista y analista de fútbol. Una vida mucho más tranquila que la que llevó en el mundo del fútbol, donde sus polémicas extradeportivas fueron una de sus señas de identidad.

De hecho, Cassano ha aprovechado esta nueva etapa lejos de los terrenos de juego para explicar algunos de los errores que marcaron su trayectoria. Uno de ellos se produjo cuando vistió la camiseta del Real Madrid, club en el que sufrió un cambio físico importante y que mostró la peor versión del italiano. Cassano, como llegó a relatar en una de sus intervenciones más recientes, engordó hasta 14 kilos en siete meses como consecuencia de una pésima dieta.

"En el Madrid comía la Nutella directamente del tarro; engordé 14 kilos en siete meses [...]. Nutella era uno de los patrocinadores del club y cada mes nos regalaban cinco kilos de producto", explicó un sincero Antonio Cassano.

