Cassano aprovecha el mal momento de la Juventus para atizar a Cristiano: "Siempre fue egoísta"

La Juventus de Turín no pasa por un buen momento. La derrota ante el Oporto en Do Dragao en la ida de los octavos de final de la Champions League ha dejado muy tocados a los juventinos, que no esperaban traspié así en una eliminatoria en la que partían como claros favoritos a pesar de su mala temporada.

El gol de Federico Chiesa en la recta final del choque fue como un salvavidas al que los de Andrea Pirlo se agarraron para no desistir antes de tiempo. El partido del equipo turinés en Portugal fue realmente malo, incluso peor que la imagen que da habitualmente la Veccia Signora domingo tras domingo en la Serie A. Aún así, siguen estando muy vivos y si se mentalizan, tendrán el pase al alcance de la mano en el encuentro de vuelta que se disputará en el Juventus Stadium.

Aprovechando este mal momento del equipo, un histórico del fútbol italiano como Antonio Cassano, que siempre demostró tener más talento que vocación de trabajo y esfuerzo, ha criticado a Cristiano Ronaldo, estrella del equipo de Andrea Pirlo, por su egoísmo. Según el exfutbolista de Roma, Real Madrid o Sampdoria entre otros, Cristiano no se preocupa del resto de sus compañeros y no concuerda con la nueva idea de juego del equipo juventino.

Cassano, durante un partido REUTERS

"Siempre lo dije: Cristiano Ronaldo es un fenómeno y puede que haya marcado mil millones de goles, pero puede que tenga problemas con la idea de juego de Andrea Pirlo. Siempre fue egoísta, no quiere saber si otros marcan, es el tipo de jugador que vive para marcar. No vive para el juego, vive para el gol, eso es evidente". Así se expresaba Cassano en el canal de Twitch de otro gran exfutbolista, Christian Vieri.

El ataque a Cristiano

Cassano, que parece no haber seguido la excelente temporada de Cristiano Ronaldo hasta el momento, faro único de la Juventus y que asegura, entre goles y asistencias, un tanto por encuentro para su equipo, siguió atacando a un jugador al que no ve el idóneo para que la Juventus afronte el reto de intentar ganar la Champions. Esta temporada suma 23 goles y 3 asistencias en 27 partidos.

Cristiano Ronaldo en el partido de Champions contra el Oporto EFE

"Si le pones a Xavi, Iniesta, Modric o Kroos por detrás te va a marcar 50 goles, pero en la Juve las ideas se están cambiando y presentando un nuevo proyecto de juego. Y aquí está metido en líos y seamos honestos, pasan los años para todos y para él... La paradoja es que la Juventus trajo a un jugador que había ganado cinco Champions League, pero que sin embargo atraviesa muchas dificultades".

Estas incomprensibles palabras de Cassano se unen también a los comentarios arrojados sobre el proyecto de Andrea Pirlo y al nuevo curso que ha tomado el equipo según el exdelantero: "Desde Sarri, la Juventus está tratando de mostrar otro tipo de juego. Tienen coraje, eso es cierto pero... en Italia , ¿alguien tiene paciencia para esperar a un entrenador? Quiero darle confianza a Andrea, pero si termina cuarto y no gana nada será una temporada deplorable. Para la Juventus siempre fue importante ganar, no importa cómo".

