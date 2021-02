Cristiano Ronaldo cumple 36: récords, la ambición de otra Champions y cómo alargará su carrera

No cabe duda de que Cristiano Ronaldo sigue manteniendo sus puertas abiertas a nuevos retos como futbolista. El mundo ya conoce a la perfección esta ambición infinita del luso, pero sus límites son cuestión de estudio para la física y la metafísica. Probablemente no haya un carácter similar en el futuro del fútbol y, aunque pasen los años, ahí sigue demostrando sus cualidades. El portugués, una temporada más, sigue acaparando los focos cuando, sobre todo, se habla de gol.

Lo ha ganado todo, pero aún quiere más. Ese era su objetivo al llegar a la Juventus y, partido tras partido, sigue demostrando una ambición fuera de cualquier comparación. Las organizaciones que cuantifican los goles no paran de sacar nuevos datos para tratar de hacer más pequeño su mito. No hay manera. Por mucho que se encuentre un jugador con más goles anotados que Cristiano, la leyenda del portugués ya está más que asentada.

Después de volver a batir otro récord goleador al superar a Pelé, este viernes cumple 36 años con un contrato que mantendrá su carrera activa un año más y con la intención de prolongarla. Su firma le ata al equipo de Turín hasta 2022, pero todo apunta a que, viendo su estado físico, aún hay años de fútbol en ese cuerpo. Después de Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid y Juventus, hay algunos que ya creen que habrá un equipo más.

Cristiano Ronaldo, durante un partido con la Juventus de esta temporada REUTERS

El legado de Cristiano Ronaldo aún tiene recorrido. Son muchos los que han tratado de socavar su trascendencia histórica, pero el portugués siempre habla más fuerte a base de títulos y goles. Es, probablemente, el mejor goleador de la historia y esta leyenda está teniendo continuidad a pesar de haber llegado a los 36 años. En el último año ha marcado 40 tantos en 48 partidos. El reto de jugar tantos encuentros ya es grande, hacerlo siendo trascendente es solo apto para la calidad de CR7.

El portugués, dejando a un lado su intención de ganar los títulos que le faltaban en Italia, presentaba una ambición clara al desembarcar en Turín: quería otra Champions League. Esta competición le ha llevado al estrellato desde que la consiguió con el Manchester United. Las cuatro que logró como jugador del Real Madrid fueron su confirmación como jugador de leyenda. Ahora, busca una más para diferenciarse del resto de futbolistas.

CR7 ya es uno de los jugadores con más entorchados continentales con cinco, pero una más supondría empatar el récord de Paco Gento con seis; además, sería el primero en hacerlo con diferentes clubes y en el formato que cambió el de la tradicional Copa de Europa. En su pelea particular con Leo Messi, le sigue superando por una. El hecho de conseguir una más sería una zancada más en esa carrera de fondo que tienen los dos por ser el mejor de su generación.

Este reto mantiene su llama activa y tiene pinta de que no cesará en el intento hasta que lo consiga. De ahí radica otra de sus ambiciones. En 2020 no hubo Balón de Oro, pero en este 2021 sí lo habrá. Son seis los que posee Messi, por cinco de CR7. Después de ver como el The Best iba para Robert Lewandowski, volverá a luchar en este nuevo año por ambos trofeos que hagan aún más grande su palmarés. De momento, este año gana la batalla el portugués.

¿Cuántos años más?

Mientras, en Italia ya hablan de una nueva renovación de su contrato. Tuttosport explicaba este miércoles que los contactos oficiales aún no se han mantenido entre Jorge Mendes, agente del delantero, y Fabio Paratici, director de fútbol de la Juventus, pero que es la intención de las dos partes.

En lo económico, a pesar de la crisis de la Covid-19, Cristiano sigue siendo rentable. El luso, aún así, sabe del interés siempre presente de clubes como el United, que quiere que vuelva, o del PSG, que sería un nuevo reto en su carrera.

Su capacidad para liderar el equipo a los 36, donde esta temporada lleva 22 goles en 23 partidos, ha convencido a la familia Agnelli para tentarle. La Serie A se les está atragantando, pero todo el mundo tiene claro que si alguien es capaz de remontar esta situación es él. Son cuartos con un partido menos, el Milan está a siete puntos, pero queda toda la segunda vuelta por delante.

Desde la entidad quieren que firme hasta 2023, cuando Cristiano tenga 38. Su físico envidiable y su cuidado militar se lo permitirán. Sus famosas dietas y el culto que venera a su cuerpo son un ejemplo más de deportistas que invierten mucho dinero y esfuerzo para llevar un paso más allá sus carreras como LeBron James y Tom Brady. Estos son deportistas superlativos que no paran de ganar títulos y el caso de Cristiano Ronaldo se puede sumar al de estas personas que están marcando una leyenda.

