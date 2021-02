Mbappé y Haaland, pros y contras: la decisión del Real Madrid sobre el gran fichaje del verano

El pulso entre Kylian Mbappé y Erling Haaland es real. Primero llegó la exhibición del delantero francés en el Camp Nou. 24 horas después respondió el noruego con dos goles en el Sánchez Pizjuán. Está claro que la suya puede ser la gran rivalidad de la próxima década pero, ahora mismo, también disputan otra batalla: ser el próximo galáctico del Real Madrid. El club blanco ha de fichar bien en verano y tendrá que elegir.

El debate entre Mbappé y Haaland tiene muchos análisis, desde el deportivo hasta el económico. Cada uno con sus pros y contras que hacen difícil la elección entre uno y otro teniendo en cuenta el conjunto de los aspectos a tener en cuenta. El Real Madrid necesita un impulso deportivo, pero la situación económica es la que es a causa de la pandemia. Estos son los pros y contras de Mbappé y Haaland.

Mbappé

Pros

Hablar de Mbappé es hacerlo, quizás, del mejor futbolista del mundo en este momento. No hay mejor introducción que esa para un futbolista de 22 años que ya está asentado en la cima del fútbol entre los mejores. Ese es su primer punto positivo, que está consagrado en la élite y su fichaje es un acierto seguro.

Kylian Mbappé celebra su hat-trick al Barça EFE

Cobra más valor si se tiene en cuenta su reconocida idolatría hacia Cristiano Ronaldo, siendo su heredero de blanco si ficha por el Real Madrid. En la capital española recorrería los mismos pasos que la figura que le inspiró. Su madre ya dijo hace tiempo que lo de Mbappé y el Madrid era algo destinado a suceder y qué mejor forma que hacerlo siendo, además, el gran reclamo del nuevo Santiago Bernabéu que estará terminado en 2022.

Contras

Es difícil sacar contras a Mbappé, quizás la única de su fichaje sería que comparte posición con Eden Hazard, quien no ha cumplido las expectativas para liderar al Madrid durante esta transición. Con el belga, a priori, la banda izquierda está cubierta por lo que fichar a Mbappé significaría reordenar el equipo.

Aunque el gran problema de Mbappé es la operación en sí. El PSG no quiere dejar salir a su estrella, aunque no haya renovado su contrato que expira en 2022. Hará lo que sea para retenerle, pidiendo entre 150-200 millones de euros por su fichaje y ofreciendo al jugador un sueldo a la altura del de Neymar (casi 40 'kilos'), que el Madrid no puede pagar.

Haaland

Pros

Siguiendo el hilo de lo difícil que sería fichar a Mbappé, Haaland sería más sencillo. Eso no quiere decir que salga barato, pero teniendo en 2022 una cláusula para salir traspasado, el Dortmund podría, igualmente, facilitar su marcha este verano por una cantidad cercana a los 100 millones de euros. Es una cantidad más sencilla de cuadrar con las ventas, sumando eso a que su salario (podría ascender hasta 12 millones) estaría dentro de lo que es la política merengue.

Erling Haaland celebra un gol con el Borussia Dortmund en la Champions League Reuters

El de Haaland es un fichaje necesario para el Madrid. Es el '9' puro que lleva necesitando desde que salió Cristiano y sus números lo reflejan: lleva 25 goles en 24 partidos y es el pichichi de la presente Champions con ocho tantos. Además, no hay que olvidar su sociedad y amistad con su compatriota Martin Odegaard, pudiendo liderar ambos el Real Madrid del futuro.

Contras

En lo deportivo, con Haaland podría haber más dudas que con Mbappé porque es aún más joven. Tiene solo 20 años. En el Madrid está el precedente de Jovic, que llegó desde la Bundesliga siendo uno de los grandes goleadores de Europa y se apagó en su primera experiencia en otra liga y en un club grande. El caso del noruego es el de un futbolista más prometedor que el serbio, pero ese sería su posible 'pero' en lo deportivo.

Haaland, por otro lado, no provocaría un impacto tan mediático como el de Mbappé aunque seguiría siendo el fichaje del verano. En cuanto a la operación, las relaciones con el Dortmund son muy buenas, pero no tanto con su agente. Mino Raiola ha sido un dolor de muelas en los últimos años para otros grandes clubes por las estrellas a las que representa y en el Madrid no gustan sus artimañas.

