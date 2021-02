Haaland: "Mbappé es un jugador increíble, uno de los mejores del mundo"

Erling Haaland es uno de los futbolistas de moda. El delantero está feliz en el Borussia Dortmund, pero le sigue una gran lista de pretendientes, entre los que se encuentran los mejores equipos de la Premier League así como el propio Real Madrid. Sobre la Champions League y su vida personal ha hablado durante una entrevista para la UEFA.

6 millones de seguidores en Instagram

"¡Te estás perdiendo algunos! Si lo comprueba ahora mismo, verá que no son seis millones. Ha subido a 6,1 millones ahora. ¡Así que va bien!".

¿Quiénes son Flow Kingz?

"Flow Kingz somos yo y mi... No sé cómo lo llamarías, mi grupo de rap o lo que sea. Como sabrás, tenemos una buena canción en YouTube. Es un buen grupo de personas. Ahora mismo estoy totalmente centrado en el fútbol. Así que eso no está en mi cabeza en este momento, pero nunca sabemos qué pasará en el futuro".

¿Cómo fue crecer en Bryne, Noruega?

"Fue muy agradable. Me mudé allí cuando tenía cuatro años, de Inglaterra. Lo disfruté mucho y todavía tengo muchos buenos amigos de los que he sido amigo de toda mi vida".

Haaland durante un partido con el Borussia Dortmund frente al Padeborn 07 EFE

Con los pies en el suelo

"Sí, por supuesto. Ya sabes, gente de allá, somos gente humilde y trabajadora".

Sus padres, una inspiración

"Me han apoyado toda mi vida y todavía lo hacen. Me han dado mucho amor y alegría".

La Champions League

"Mi sueño siempre fue jugar la Champions League, y cuando fui a Salzburgo, sabía que si ganábamos la Liga nos clasificaríamos directamente para la Champions League. Lo supe durante mucho tiempo, y cuando finalmente sucedió, pensé: 'Está bien, este año va a ser mi año con Salzburgo. Comenzó bien y es algo especial, ya sabes, todo. Ahí es donde brillan las estrellas, si puedes decirlo".

Hat-trick en su debut

"Estábamos centrados en este debut de la Champions League para todo el club con el Salzburgo, y estaba esperando este momento en la Champions League; en mis sueños obviamente me imaginé anotando en mi debut, imaginé lo lindo que sería, y luego fue así: ¡100 segundos y luego anoté! Y el estadio simplemente explotó, así que sí, fue un debut increíble y algunos días increíbles allí".

El tercero tuvo que ser verificado...

"Estaba pensando: 'Está bien, no voy a celebrar', ya sabes. Así que esperé un poco, y cuando vi que el gol estaba bien y que había marcado un hat-trick, pensé: '¡Dios mío, de hecho estoy viviendo el sueño!'".

Con su octavo gol en la UCL rompió dos récords

"Para ser honesto, no tenía ni idea. Después de mi debut, traté de continuar, ¿sabes? Y además, mostramos nuestra calidad en la Champions League, la forma en que jugamos, y así ganamos. Solo trato de hacer mi trabajo y, por supuesto, mi trabajo es anotar".

Gol ante el PSG

"Ese fue el último partido de la Champions con aficionados, con el estadio lleno, y fue mi debut en la Champions con el Dortmund, así que fue un poco especial. Fue mi primer partido de la Champions League para ellos, y sí, recuerdo que todo el estadio explotó. También fue una noche muy agradable".

Un gol que le convirtió en el jugador más joven marcar diez goles

"Normalmente es cuando alguien me lo dice después del partido, o si lo veo -en las redes sociales-, o algo así. No es nada antes porque no sabes lo que pasará. Es una motivación gratuita para seguir adelante, para intentar cumplir en el gran escenario".

Celebración de Kylian Mbappé de su tercer gol Reuters

Kylian Mbappé

"Sí. Es un jugador increíble, también uno de los mejores del mundo. Y sí, por supuesto que no es mi objetivo -batir récords-, pero es bueno hacer algo bueno".

Espera marcar cada vez que juega

"Sí, pero no entro en juegos como este. Entro en los partidos tratando de hacer todas las demás cosas bien, y si hago todas esas cosas muy bien, si me posiciono bien, si hago esto bien y lo hago bien, sé que los goles llegarán. Entonces, si estoy completamente concentrado y concentrado en hacer las cosas correctas, las metas llegarán".

Gol favorito

"De hecho, no estoy muy seguro, tal vez el partido en casa contra el Brujas, el primer gol, cuando Jadon -Sancho- me asistió. Fue un buen gol".

Motivación para llegar lejos en la Champions

"Estoy muy motivado para hacer eso y también espero que vayamos más lejos esta temporada. Así que tenemos que rendir al máximo".

¿Puede el Borussia Dortmund ganar la 'Orejona'?

"Esa es una pregunta difícil, para ser honesto. Sabes cuántos buenos equipos hay. Así que simplemente nos llamo 'los desvalidos' y veremos qué pasa".

Jugar la Champions

"Para mí, un partido entre semana. Siempre ha sido así toda mi vida, ya sabes, entre semana significa que es la Champions el martes y miércoles. Siempre ha sido así, y se está construyendo después del partido del fin de semana, se está preparando para la Champions. Y me gusta el entorno, ¿sabes? De la canción, del día anterior, entrenando con el balón de la Champions. Y, por supuesto, es un poco más especial que los partidos normales -los de liga-. Entonces sí, me gusta mucho".

¿Qué piensa al oír Champions League?

"Pienso en la pelota que va a la red, para ser honesto".

[Más información: El Manchester City se presenta como el gran rival del Real Madrid en la carrera por Haaland]