Haaland, desesperado en Dortmund: la situación límite que acerca su salida este verano

La situación del Borussia Dortmund es especialmente delicada. Ni el cambio de entrenador que provocó la salida de Favre hace ya unos meses ha provocado un giro en el rumbo de un equipo que se presentaba como una de las grandes revelaciones de la temporada gracias a todo el talento joven que atesora.

Jugadores como Marco Reus, Jadon Sacho, Gio Reyna o Haaland no se explican esta caída en picado de un equipo llamado a ser la alternativa al Bayern Múnich en la Bundesliga y a ser uno de los grandes atractivos de la Champions. La realidad es que ahora mismo están atravesando un momento de forma pésimo que les tiene sextos en la liga germana y con muy malas sensaciones para una Champions que ya está de regreso.

Tal es la mala situación que atraviesa el equipo alemán que se está empezando a ver a algunos jugadores especialmente nerviosos. Sobre todo a su gran estrella, el delantero Erling Braut Haaland, que no atraviesa un buen momento mental fruto de la tensión que vive todo el equipo. A pesar de que sus cifras goleadoras siguen siendo buenas, se ha podido ver en más de una ocasión al delantero con un estado de crispación muy llamativo y alarmante.

Por si esto fuera poco, Haaland ha mandado un aviso al club y a todos sus compañeros refiriéndose a este mal momento que atraviesa el Dortmund. Para el delantero noruego, la situación es límite y si no consiguen darle la vuelta cuanto antes, todo podría saltar por los aires. La eliminatoria contra el Sevilla, equipo ante el que parecían favoritos y que ahora es una grandísima amenaza, puede ser clave, tal y como ha comentado en Sky.

Haaland, sin excusas

"Si jugamos como en los últimos partidos no tendremos posibilidad alguna. Hay que tratar de poner otra vez el reloj a cero y darle energía positiva al equipo lo más pronto posible. Tenemos que procurar mantener el plan. El entrenador nos da un plan porque cree que con él podemos ganar".

Así de contundente se ha mostrado la estrella del equipo entrenado por Edin Terzic en unas declaraciones que han sido como una bomba en el entorno del equipo alemán. Haaland es uno de los jugadores más importantes de la Bundesliga y del equipo y su nombre se ha relacionado con otros grandes clubes como el Real Madrid o el Manchester City.

Por ello, muchos piensan que si esta situación se prolonga hasta el final de la temporada y si el Dortmund no consigue superar esta ronda de octavos de la Champions, el ariete podría replantearse su futuro, el cual parecía seguro en el Borussia al menos hasta el 2022, año en el que su cláusula de salida se reduce. No obstante, si el fracaso del equipo es tan estrepitoso, la posibilidad de que Haaland quiera volar del nido y no esperar ni una temporada para dar el salto a un grande podría estar ahí e, incluso, abaratar el fichaje.

Además, Haaland ha confesado también que para él, la Champions es la competición más especial: "Para mí es algo especial jugar la Liga de Campeones y espero de nosotros que nos clasifiquemos cada temporada. Estamos en el camino hacia la mejoría, estoy 100 por 100 convencido de que lo veremos en esta temporada". Si el Dortmund cayera eliminado ante el equipo de Julen Lopetegui, el varapalo para Haaland sería tan importante que tomar la decisión de salir para poder disfrutar de la Champions en un equipo mayor empieza a no ser descabellado.

