El Bayern Múnich deja en el aire la llegada de Alaba al Real Madrid: "Aún no está hecho"

El nombre de David Alaba sigue estando profundamente relacionado con la actualidad del Real Madrid. El jugador austriaco se presenta como una de las grandes oportunidades del próximo mercado de fichajes y en el club blanco quieren estar atentos y estudiar la operación con calma, pero evitando que ningún equipo se les adelante si se deciden a dar el paso definitivo.

Los mayores puntos a favor de Alaba son su polivalencia y su fichaje a coste cero. El jugador finaliza contrato con el Bayern Múnich y salvo sorpresa mayúscula de última hora, quedará libre el próximo 1 de julio. De hecho, en estos momentos ya puede negociar con total libertad su futuro en cualquier otro equipo.

El Bayern le ofreció renovar en al menos dos ocasiones, pero las pretensiones económicas del jugador, que pide un importante salario, no entraban en los planes de la directiva bávara. Alaba quería equipararse a dos históricos del club como Manuel Neuer y Robert Lewandowski, algo que en la planta noble del conjunto muniqués no ha gustado.

David Alaba, con el Bayern Múnich Reuters

Ante este rechazo, tanto Alaba como su agente Pini Zahavi decidieron desestimar las ofertas de renovación del Bayern y en el club ya lo dan por perdido, incluso asumiendo que tendrán que acudir al mercado para reforzar su defensa con un jugador de garantías. El elegido ya tiene nombre y apellido: Dayot Upamecano.

El otro punto a favor de Alaba es que se trata de un defensa muy válido para casi todos los puestos de la zaga, ya que puede tanto de central como de lateral izquierdo e, incluso, como mediocentro defensivo. El austriaco es un jugador multiusos, pero capacitado para ser el líder de una defensa de élite como la del Real Madrid.

Por ello, tanto Zidane como el club blanco se han tomado muy en serio la posibilidad de llevar a cabo su contratación y eso ya es mucho teniendo en cuenta los días que corren para el Real Madrid, y para los grandes de Europa, en materia de fichajes. Cada movimiento se medirá al milímetro, especialmente si la crisis por la pandemia sigue apretando.

Alaba juega un balón en defensa EFE

El mayor inconveniente en el fichaje de Alaba es, precisamente, el que le ha llevado a no renovar con el Bayern. El defensa quiere un salario muy importante en el próximo club en el que esté y el Real Madrid tendrá que valorar si puede, y si debe, ofrecerle un gran contrato a un jugador teniendo en cuenta el futuro y la situación económica que ha provocado el coronavirus. Inevitablemente aparecen en el horizonte la sombra de las renovaciones de media plantilla, la rebaja salarial o los sueños de Haaland y Mbappé.

El Bayern opina

El último en hablar de este posible fichaje, y no muy positivamente, ha sido el presidente del Bayern Múnich, que asegura tener información sobre la situación del jugador: "Lo felicité por correo electrónico por ser nombrado futbolista del año de Austria. Recibí una respuesta suya en apenas 15 minutos. Estaba feliz por el trofeo, pero ya no hablamos de su contrato. Está bien de ánimo. Nosotros, como entidad, tenemos que lidiar con ese tipo de situación de manera profesional. Tanto él como su agente tenían sus ideas sobre la estructura financiera de su nuevo contrato. Eso es perfectamente legítimo. ¿Si irá al Madrid? Hasta donde yo sé, eso aún no está hecho".

Estas han sido las palabras de Herbert Hainer en una entrevista concedida al medio alemán Bild am Sonntag, asegurando que de momento, el futuro de Alaba sigue estando en el aire y que no se puede hablar todavía de su fichaje por el Real Madrid, ya que es algo que se tendrá que hacer próximamente.

[Más información: Oliver Kahn le cierra la puerta del Bayern a Sergio Ramos: "No hay nada"]