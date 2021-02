Milinkovic-Savic se ofrece al Real Madrid: "Es mi sueño de niño, haré lo posible para lograrlo"

En el fútbol hay una regla no escrita que asegura que todos o casi todos los jugadores del mundo quieren o sueñan con jugar en el Real Madrid. Para algunos, esa regla simplemente es una circunstancia de su carrera profesional y para otros simplemente no existe porque no les llega la oportunidad, pero el poder de atracción que tiene el club blanco para muchos futbolistas es enorme.

Es el caso del jugador de la Lazio Milinkovic-Savic, estrella del equipo romano y que ha declarado abiertamente su amor por el Real Madrid. Para el jugador serbio, vestir la camiseta blanca sería un orgullo tremendo y también una responsabilidad que intentaría llevar con la mayor de las ilusiones.

Milinkovic-Savic es un jugador muy aprovechable para el centro del campo de cualquier equipo grande del fútbol europeo. De gran envergadura y zancada, posee un potente disparo y mucha capacidad de llegar al área rival en segunda línea. Puede ocupar diferentes posiciones de la zona medular, aunque donde mejor actúa es en labores de mediapunta, donde pueda tener recorrido, metros y llegada.

Ciro Immobile celebra el gol de la Lazio con Sergej Milinkovic-Savic y Manuel Lazzari Reuters

Su mayor virtud, además de su capacidad para hacer gol, es su potente conducción con la que es capaz de romper las líneas defensivas del rival y con las que abarca mucho terreno de juego. No obstante, también puede ocupar posiciones más retrasadas para participar más en la elaboración y la creación del juego. Su enorme despliegue físico le hace estar siempre presente en cualquier zona del césped.

Todas estas virtudes, unidas también a una cierta irregularidad en su juego que no le han permitido dar el salto de un grande, son las que quiere poner a servicio del Real Madrid y de Zinedine Zidane. Por ello, no ha dudado en declarar a los cuatro vientos su amor por el conjunto madridista.

Milinkovic-Savic disputará este año los octavos de final de la Champions tras la buena temporada de la Lazio. El conjunto italiano se medirá al actual campeón, el todopoderoso Bayern Munich. Sin embargo, al jugador serbio le hubiera gustado medirse más al Real Madrid para haber tenido la oportunidad de estar cerca de camisetas merengues

Amor total al Madrid

Así lo ha transmitido en el medio balcánico NovaTv donde ha declarado su afición por el Real Madrid y su deseo para la presente edición de la Champions League: "En la Champions nos espera un trabajo duro contra el Bayern. La verdad es que quería jugar en Madrid contra el Real para intercambiar camisetas. Dicho esto, creo que podemos hacer un gran partido contra el Bayern".

Milinkovic-Savic, en un partido de la Lazio Reuters

Lejos de quedarse ahí y de transmitir su preferencia por cruzarse al equipo blanco, algo que podría hacer si tanto Real Madrid como Lazio avanzan a la ronda de cuartos de final, Milikovic-Savic ha abierto las puertas de su futuro a la opción de recalar algún día en el equipo madridista.

"He soñado con jugar en el Real Madrid desde que era niño. Este es el mayor objetivo de mi carrera y haré todo lo posible para lograrlo". Así de decidido y también de interesado en un posible fichaje por el Real Madrid se muestra el jugador balcánico. Sin duda, si los blancos se proponen en algún momento su contratación, tendrán el visto bueno del jugador con muy poco esfuerzo. De momento, tiene contrato hasta 2024 y la Lazio no se plantea dejarlo salir por una cifra menor a 100 millones de euros, algo que sin duda parece desorbitado.

