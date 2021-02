Le Graet tumba el sueño de Benzema y los Juegos Olímpicos... pero le abre la puerta de Francia

El 8 de octubre de 2015 en Niza contra Armenia, partido que acabó con victoria gala, Karim Benzema disputó su último partido con la selección de Francia. El lío judicial junto a Mathieu Valbuena terminó desembocando en esta ausencia que fue decisión de Didier Deschamps y Noel Le Graet, seleccionador y presidente de la Federación Francesa de Fútbol. Pero, el que fuera representante del jugador del Real Madrid dejó en el aire la posibilidad de que pudiera volver para disputar los Juegos Olímpicos.

Karim Djaziri explicó en los micrófonos de Europe 1 que existía alguna opción de que fuera con el combinado que liderará Sylvain Ripoll: "No paró su carrera internacional. ¿Quién no querría jugar los Juegos Olímpicos? Si le ofreciéramos, se iría de inmediato". Este viernes, Le Graët ha contestado tanto al exagente como a Benzema y ha acabado con ese posible sueño del futbolista merengue. Todas las selecciones tienen opción a llevar tres jugadores por encima de los 23 años, por lo que entraba en esos parámetros.

"No debemos exagerar, no vamos a tomar a Mbappé, Benzema y, en definitiva, traer de vuelta a la selección de Francia 'A' en lugar de los que se clasificaron", expuso el presidente de la federación. Además, no desaprovechó la ocasión para cargar contra él. "Ha pasado un tiempo desde que fuimos campeones del mundo, y tengo la impresión de que él no estaba jugando. A mi vejez, no tenemos memoria de todo. Incluso hizo 15 partidos sin marcar un gol", refiriéndose a un período entre junio de 2012 y octubre de 2013 en una entrevista para FranceInfo.

"No está sancionado"

Eso sí, la puerta que ha dejado abierta es la de que regrese en general con el combinado nacional. "No está suspendido, aunque a día de hoy no nos hacemos esa pregunta", argumentó Le Graët. A pesar del palo anterior, el presidente aclaró que siente aprecio por él. "Es un jugador que lo está haciendo muy bien en el Real. Ya no es el mismo jugador que antes. Ha tenido una temporada completamente excepcional y, cada vez que lo veo, él está muy bien". explicó la misma persona que le ha impedido ir con la selección.

"Ça fait un moment qu’on a été champions du monde, et j’ai l'impression qu'il ne jouait pas. A mon vieil âge, on n’a pas de mémoire sur tout", déclare Noël Le Graet à propos de Karim Benzema. pic.twitter.com/RJV9nyNSPd — franceinfo (@franceinfo) February 5, 2021

El de Lyon, en este tiempo, ha sido pieza clave en los éxitos del Real Madrid de la última década. El presidente de la Federación Francesa de Fútbol ha pasado de atacarle explicando que "su elección no sería buena para el equipo nacional" a decir que "es uno de los mejores jugadores hoy". El delantero solo podía mofarse de estas palabras. Ahora ha sido Florentino Pérez el hombre que ha defendido su convocatoria. "Es un gran desperdicio perderse al mejor '9' de la selección francesa y del mundo", argumentó el presidente blanco en Europe 1 la semana pasada.

