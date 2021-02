El rendimiento de Benzema sin Francia y la opción para volver

El 2021 promete emociones fuertes y la vida de Karim Benzema también podría cosechar una experiencia particular. Desde 2015 no juega con la selección francesa. Mientras, Francia ha ganado un Mundial de fútbol y el delantero cuatro Champions League. La relación entre estos éxitos y la decisión que se tomó desde la Federación puede ser discutida, pero la realidad es que, desde entonces, el jugador del Real Madrid ha sido el mejor del país.

El lío judicial junto a Mathieu Valbuena terminó desembocando en esta ausencia que fue decisión de Didier Deschamps. Benzema acusó al seleccionador de racista por imponer su salida del equipo una vez fue imputado por el presunto chantaje con el vídeo de contenido sexual al actual jugador del Olympiacos. Este año, Deschamps incluso explicó que no puede olvidarlo y que no lo olvidará "jamás". Por lo que esta tendencia va a seguir.

Durante este tiempo las dos partes han vivido momentos positivos, pero sobre todo lo ha hecho el delantero. El 8 de octubre de 2015 Benzema jugaba su último partido con la selección gala. Tras esa decisión, Benzema se puso a hablar sobre el campo y llegó a los 32 años con el mejor fútbol. En este 2020 era uno de los favoritos para un Balón de Oro que no se entregó y que pedían desde su país. Incluso Noel Le Graet, uno de los impulsores del veto, se rindió a su nivel.

Deschamps junto a Benzema en la selección de Francia Reuters

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol ha pasado de atacarle explicando que "su elección no sería buena para el equipo nacional" a decir que "es uno de los mejores jugadores hoy". El delantero solo podía mofarse de estas palabras. Ahora ha sido Florentino Pérez el hombre que ha defendido su convocatoria. "Es un gran desperdicio perderse al mejor '9' de la selección francesa y del mundo", argumentó el presidente blanco en Europe 1.

Otro jugador

Es lógico que Benzema diga que no cambiaria sus cuatro Champions por el Mundial este pasado verano y es que esa decisión de no ir con su selección hizo de él un jugador diferente. Los 131 goles que ha firmado desde esa temporada en la que se terminó su vinculación con la selección no son casualidad. Por actitud, por físico y, sobre todo, por un salto cualitativo, el delantero blanco ha hecho que el Real Madrid volviera a la senda del éxito.

El de Lyon ha sido pieza clave en los éxitos del Real Madrid de la última década. Su influencia sobre el equipo ha quedado demostrada a base de goles y un rendimiento por encima de la media. Ahora es uno de los capitanes del equipo, pero no solo por llevar el brazalete ante la ausencia de Sergio Ramos y Marcelo. Con ellos en el campo también es uno de los guías, uno de los que dan la voz más alta que el resto. Además, ha guiado la evolución de los más jóvenes.

L'Équipe, impulsando el regreso de Benzema a la selección

Además, su liderazgo se ha convertido en una cuestión trascendental para superar la salida de Cristiano. Su paso adelante coincidió con la decisión de CR7 de volar hacia Turín. Los merengues han descubierto al Benzema más goleador cuando más falta hacía. De su rendimiento radica esa Liga de 2020 tan valorada por disputarse en un contexto tan complicado como el de la pandemia. No podía sustituirle, pero sí dar más de sí mismo.

La oportunidad

Florentino Pérez ha sido una nueva voz que ha pedido su regreso al combinado nacional. Es un clamor en toda Francia, pero, mientras Deschamps siga como técnico galo, nada cambiará. Una opción se ha abierto a través de las elecciones a la presidencia de la Federación. Algunos candidatos como Michel Moulin pretenden obligar al seleccionador para que le vuelva a admitir. Ese cambio en la FFF puede dar a Karim Benzema la oportunidad de redención con la camiseta azul.

