Benzema, Francia y los Juegos Olímpicos: una opción cada vez más real

Mucho se ha hablado y se ha debatido en los últimos años sobre la ausencia de Karim Benzema en la selección francesa. Resulta especialmente llamativo como el combinado galo renuncia de una forma tan directa al que ha sido el mejor jugador francés de los últimos años y que ya es uno de los mejores de la historia del Real Madrid.

Sin embargo, en Francia no parece importarles no estar aprovechando la calidad de un futbolista de la talla y la valía del delantero del equipo blanco. Todos en el panorama del fútbol mundial consideran a Karim como uno de los mejores delanteros del planeta porque es jugador diferente. Tiene gol, pero además es capaz de hacer otras muchas cosas. Sus movimientos, su capacidad para intervenir y construir el juego, su lectura del partido y su tremenda calidad con el balón en los pies le hacen siempre un jugador diferencial.

Pero en su país, aunque saben todo de lo que Benzema es capaz de dar, prefieren prescindir de él desde que estalla el 'caso Valbuena' en el año 2015. A pesar de que la vinculación de Karim en dicho caso no le hace culpable de ningún delito y de que sobre el tema siempre sobrevuela una sombra de racismo contra el delantero del Real Madrid, la solución al conflicto podría estar algo más cerca por primera vez en muchos años.

Resulta muy llamativo que en un ataque en el que participan jugadores como Mbappé, Griezmann o Coman no pueda estar un Karim Benzema que sería el complemento de lujo para todos ellos, formando la delantera más temible del planeta. Cierto es que, a pesar de su ausencia, son los actuales campeones del mundo como demostraron en el año 2018 en Rusia. Sin embargo, es imposible imaginarse de lo que podrían ser capaces con Benzema en el campo.

En el futuro más próximo aparecen una serie de competiciones que pueden marcar el futuro más inmediato de las mejores selecciones del mundo. Uno de esos eventos llegará en 2022 con el Mundial de Catar, la cita más esperada por todos. Será de nuevo la pelea por la gran Copa del Mundo y la ocasión para Francia de defender su trono y revalidar su corona.

Sin embargo, antes de ese mundial habrá otra competición muy importante, los Juegos Olímpicos de Tokio. Si todo avanza de una forma correcta, la ciudad japonesa espera albergar el mayor evento deportivo que existe, algo que no pudo hacer el pasado verano debido a la enorme influencia de la pandemia y que hubiera ocasionado un verdadero caos.

Ahora, ha surgido una nueva posibilidad para Benzema, y es estar presente en esos Juegos Olímpicos de 2021, donde también espera estar, pero con España, su amigo Sergio Ramos. Esta posibilidad de que Benzema regrese a la selección no es una mera especulación, sino que lo ha transmitido así una persona que conoce muy bien a Benzema, su exagente y amigo Karim Djaziri.

Así lo ha contado en una entrevista con el medio francés Le10Sport: "Su carrera como internacional no ha acabado. ¿Quién no desea participar en unos Juegos Olímpicos? Si se lo propone, irá inmediatamente".

Además, en referencia al caso de la ausencia de Benzema en la selección, Djaziri apunta directamente a Le Graët, presidente de la federación, como el culpable: "¿Por qué no cuenta con Karim? No es posible, porque Didier Deschamps ama el fútbol. Y sabe que con Benzema su equipo sería mejor. Karim sabe quién es el responsable".

"Llamé a Le Graët un año después de la Euro 2016 para preguntar. Casi le supliqué. Decía que los dos eran cabezones. Me dijo que las posturas eran irreconciliables. Pero si Deschamps no cuenta con Karim es porque Le Graët no quiere. Me habló de una forma poco respetuosa. No puede ser que una persona así esté al frente de la FFF".

