Aulas, presidente del Olympique de Lyon: "Hubo contactos con Benzema la temporada pasada"

¿Volverá Karim Benzema al Olympique de Lyon? Fue el propio representante del futbolista el que puso sobre aviso de que esto podría suceder en un futuro. "Sí, sinceramente creo que sí. Él me habla constantemente y ve todos los partidos del equipo. Encima, él nunca ha estado en el Groupama Stadium. En su mente es algo que él desea, tiene al Lyon en su corazón", explicó Karim Djaziri.

"Hay de todo en Lyon para Karim. No tiene ganas de volver a Lyon y que no tenga el físico necesario. Está dividido entre dejar el mejor club del mundo y volver a Lyon, es una cuestión de tiempo. En sus sueños está el de volver a Lyon y hacer grandes cosas. Portar el brazalete de capitán con los jóvenes puede ser mágico", añadió el agente en declaraciones al portal Inside Gones.

Estas palabras del representante de Benzema han causado mucho revuelo en Francia e incluso se ha preguntado a Rudi García, actual entrenador del Lyon, sobre el tema: "Mientras no sea Benzema el que hable de ello... Pero sería fantástico que vuelva a vestir la camiseta del Lyon". "Si no está bien en el Real Madrid, no hay problema", bromeó el técnico.

Karim Benzema celebra un gol con el Real Madrid

Ahora ha sido otra figura del Olympique de Lyon el que ha hablado sobre la posibilidad de ver a Karim Benzema regresando a la que fue su casa. Durante una entrevista para RMC Sport, que saldrá a la luz al completo este viernes, Jean-Michel Aulas ha señalado que si existe la opción, no dudarán en acometer la operación por el '9'.

"Sé que hubo contactos con Benzema la temporada pasada. Fue con Juninho. Si hay la posibilidad de que sea posible un retorno de Benzema al Lyon, evidentemente que encontraremos una solución. Nunca ha estado en el nuevo estadio y sería un sueño para nuestros aficionados verle jugar en el nuevo estadio. Todo depende de los resultados del Madrid", ha afirmado Aulas.

Mourinho

Durante esta entrevista, el presidente del Olympique de Lyon también ha hablado sobre el fichaje frustrado de José Mourinho: "Él me respondió que estaba prácticamente comprometido con otro club, mientras que sabíamos que eso no era cierto porque conozco bien al presidente Levy, así que sabía que no era un hecho".

"Lo relancé para decirle si era una aprensión económica, porque nos habíamos vuelto más grandes lo que imaginaba. Me volvió a llamar para decirme que efectivamente estaba comprometido, sin decir con qué club, aunque luego supimos que era el Tottenham. Pero, por otro lado, no cerró la puerta para el futuro", ha desvelado.

[Más información: "Si Benzema no está bien en el Real Madrid, que venga al Lyon"]