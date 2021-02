Casillas, Piqué y su épico toma y daca de 'zascas': "Entre youtubers y tus declaraciones..."

Iker Casillas ha mostrado su lado más bromista con Leo Messi. El excapitán del Real Madrid ha recibido las cervezas personalizadas que el argetino, con una marca cervecera, mandó a todos los porteros a los que había marcado hasta llegar a los 644 goles con el Barcelona, con los que batió a Pelé en el Santos.

Han sido muchos porteros históricos los que han sido víctimas de Messi a lo largo de los años y muchos han tenido grandes palabras para el '10', como Gianluigi Buffon. Casillas ha reaccionado de una forma peculiar, con un mensaje en redes sociales 'dando las gracias' a Messi por el detalle y sacando pecho de las veces en las que Leo no consiguió batirle.

"¡Ya creía que no llegaban!, pero aquí está mi botella personalizada Budweiser, enhorabuena Messi por tu récord con el gol 644. Recuerdo cuando me marcaste tus goles 264 y 265... Buen partido, buen empate y lo mejor, ¡que nunca más me volviste a marcar!", bromeó el exportero blanco.

¡Ya creía que no llegaban! , pero aquí está mi botella personalizada @Budweiser, enhorabuena Messi por tu record con el gol 644. Recuerdo cuando me marcaste tus goles 264 y 265... Buen partido, buen empate y lo mejor, que nunca más me volviste a marcar! pic.twitter.com/5P3a9CrOVJ — Iker Casillas (@IkerCasillas) February 6, 2021

Y es que Casillas, que no es la primera vez que presume de memoria, encajó su último gol de Messi el 7 de octubre de 2012, en un Clásico que acabó en empate a dos. Los dos tantos culés fueron del argentino, los 264 y 265 de su carrera. A Casillas y a Messi les quedarían tres veces más para medirse cara a cara, pero Iker no encajó gol de Leo en ninguno de ellos. En 2014, el Madrid se llevó los dos Clásicos (1-2 y 3-1) y en 2015, perdieron los blancos 2-1 sin gol de Leo.

El vacile de Piqué

El mensaje de Casillas tuvo réplica en Instagram de un compañero de Messi: Gerard Piqué. Los vaciles entre el central y el portero no son algo nuevo y el culé quiso vacilar a su excompañero de Selección: "Iker, supongo que no te caben todas las botellas en casa... Envíame alguna si eso", le dijo. La respuesta de Casillas no tiene precio:"¡Tienes demasiado tiempo libre! Entre Youtubers, el equipo de fútbol y las declaraciones que haces... Tendrás que recuperarte, ¿no? ¡Caradura!", espetó.

Piqué acabó la vacilada con otro mensaje: "Es verdad que estoy desbordado ultimamente, pero si necesitas ayuda descargando todas las cajas de cerveza cuando te lleguen, pégame un toque y te echo una mano".