La Juventus de Cristiano reacciona tarde, pero salva la eliminatoria ante un efectivo Oporto

La Juventus de Turín salvó la cara ante un Oporto que estuvo cerca de irse a Italia con un 2-0 muy optimista. El conjunto italiano recibió los goles del Oporto en los inicios de cada parte, pero reaccionó a tiempo para meterse en el partido. Una gran definición de Chiesa a diez para el final cambió la imagen del combinado de Pirlo. [Narración y estadísticas: Oporto 2-0 Juventus de Turín]

Y es que la noche en Portugal se torció muy rápido para la Vecchia Signora. Apenas se había disputado un minuto del partido y un clamoroso error en defensa acababa con el 1-0 de Taremi. La Juve se puso a tocar, los lusos presionaron hasta al área rival y en una de las cesiones a Szczesny fue el delantero local el que cazó el esférico. Sin opciones para el guardameta, adelantó a los portugueses y cambió por completo el ritmo del partido.

La Juve, además, no estaba nada cómoda. Hasta los 15 minutos de partido, de hecho, no llegó a meterse en el área rival. Y, además, lo hizo con una volea de Chiesa que no generó ningún miedo bajo palos y que fue despejada a córner directamente por la defensa. La imagen de los de Pirlo no era nada buena y el Oporto, ya con el 1-0 en el luminoso, se movía cómodamente por el terreno de juego.

Es más, fueron los locales los que pudieron ampliar el marcador. Especialmente gracias a Oliveira, uno de los más activos en ataque y que aprovechó la debilidad de la defensa italiana. A cada acercamiento a la frontal del área, la línea defensiva de Turín se deshacía sin complicaciones para el ataque del Oporto. Sin grandes sensaciones, la primera mitad finalizaba con un 1-0 positivo para el cuadro local y que no había forzado demasiado a los de Sérgio Conceição.

La plantilla del Oporto celebra un gol ante la Juventus Reuters

La Juventus tenía que reaccionar a la salida de vestuarios. Pero, lejos de ver el golpe en la mesa de los italianos, un nuevo error dejó vía libre al Oporto para irse con el 2-0 y pintar un escenario que nadie barajaba en la previa de la jornada europea. En esta ocasión, con Marega colándose en el área y anotando en el 46' lo que parecía la sentencia de la eliminatoria.

Chiesa salva los muebles

Los de Pirlo estaban completamente desorganizados en el terreno de juego. Cada acercamiento de los lusos se transformaba en una ocasión, más o menos peligrosa, para un Oporto demasiado cómodo en el césped. Tanto que Oliveira volvió a perdonar con un remate al muñeco dentro del área y que habría dado el 3-0 definitivo al cuadro luso.

Pirlo buscó soluciones y, en momentos puntuales, las encontró con la dupla Morata-Cristiano Ronaldo. El '7' empezó a caer más por banda intentando castigar a la zaga local, dirigida por Pepe, mientras Morata se ocupaba de generar los huecos en punta de ataque. Poco harían, pues sería Chiesa quien, a ocho para el final, anotara un lanzamiento perfectamente colocado y derivado de una jugada aislada.

El 2-1 cambió por completo a la Juventus, que se creyó una posible remontada y empezó a meter miedo por primera vez al rival. Sin embargo, no había ni tiempo ni acierto suficientes. Morata perdonó en un cara a cara -aunque sería anulado por fuera de juego- y Cristiano pidió un penalti en la última jugada. La Juventus se fue con un 2-1 que los mantiene favoritos y el Oporto dejó escapar la oportunidad de la sentencia pese a su efectividad.

Oporto 2-1 Juventus

Oporto: Marchesín; Manafá, Pepe, Mbemba, Zaidu; Corona (Loum, 91'), Sérgio Oliveira (Francisco Conceição, 91'), Uribe, Otávio (Luis Díaz, 56'); Marega (Grujic, 66') y Taremi.

Juventus: Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini (Demiral, 35'); Chiesa, McKennie (Morata, 63'), Bentancur, Rabiot, Alex Sandro; Cristiano Ronaldo y Kulusevski (Ramsey, 77').

Goles: 1-0, 1' Taremi. 2-0, 45' Marega. 2-1, 83' Chiesa.

Árbitro: Carlos del Cerro Grande (España). Amonestó a Danilo (82') en el Oporto y a De Ligt (63') y Demiral (88') en el Juventus.

Incidencias: Partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones disputado en el Estadio do Dragão (Oporto), sin espectadores.