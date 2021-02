Tebas no tiene miedo a una salida de Messi y Sergio Ramos de La Liga

El 2021 se presentaba muy candente en lo que se refiere al mercado de traspasos por los jugadores que acababan contrato y que no habían renovado todavía, como Leo Messi. Esta cuestión no parece preocupar demasiado a Javier Tebas que ha comentado esta situación en la revista Futboljobs Magazine. El presidente de LaLiga no parece temer la fuga de talento que se prevé y que está teniendo repercusión en el nivel de los equipos en Europa, donde los resultados no están acompañando a los españoles.

"Es preferible que estén en la Liga española, al igual que me gustaría que tuviéramos de entrenadores a Mourinho, Klopp o a Guardiola, pero la competición y sus clubes es lo más importante. También se fue Neymar y no se fue esto abajo, ni veo que la liga francesa se haya convertido en la mejor del mundo. También se fue Cristiano Ronaldo a Italia y la Serie A tampoco veo que tenga grandes resultados económicos a nivel internacional. Ojalá estén, pero si no se quedan seguiremos trabajando igual y no nos ha penalizado", señalaba Tebas también citando a Sergio Ramos en la lista de los jugadores que podrían irse.

En el caso de Messi, está claro que el Barça tendrá muchas dificultades para igualar el contrato que tiene actualmente. Para Tebas, este no es el problema de la crisis económica por la que pasa el club azulgrana. "Su gran problema ha sido la pandemia fundamentalmente, porque si no fuera por la Covid-19 podría pagar el contrato de Messi y algún jugador que no necesita hubiera podido salir al mercado. La pandemia le ha generado al Barcelona una tormenta perfecta. En mi opinión, está bien pagado", concreta el presidente de LaLiga.

Muy atentos a la publicación del #Futboljobs Magazine



El presidente de @LaLiga, Javier Tebas, es la portada de la sexta edición de nuestra revista con una entrevista en exclusiva.@Tebasjavier nunca deja indiferente a nadie!



Y también habla de #Futboljobs!!!! pic.twitter.com/JLUXBOWrF4 — futboljobs.com (@futboljobs) February 17, 2021

Sobre lo que se volvió a mostrar inquietado es por el proyecto de Superliga Europea. "Del presidente Gianni Infantino no me tranquiliza nada. Hasta que no diga personalmente que no apoya este proyecto no estaré tranquilo, y cuando lo diga tampoco. Le dije que estaba detrás de la Superliga y es verdad. Es un grave riesgo deportivo y económico que rompería los esquemas de lo que ha sido el fútbol durante los últimos cincuenta años. En Europa, la industria del fútbol es un producto de éxito, no hay que cambiarlo porque dieciséis clubes tengan el egoísmo de pensar que ellos generan todo", explicó Tebas.

El VAR

También está preocupado por la tecnología VAR. "Ya no es para errores claros, ya es cualquier jugada, cualquier duda que pueda haber. Ahí es donde más ha llegado el conflicto. Si se hubiese mantenido este criterio la gente entendería que algunas jugadas no eran de VAR", sentenció el presidente de LaLiga que cree que este sistema arbitral se ha "desnaturalizado".

[Más información: La Liga evidencia la grave crisis económica en el mercado de fichajes]