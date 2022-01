Neymar, en muletas y de fiesta: sus polémicas vacaciones en Brasil que enloquecen al PSG

Nada pasa desapercibido cuando se trata de Neymar Jr (Brasil, 1992) y menos cuando se trata de sus vacaciones. El brasileño, lesionado, tiene más que la gran mayoría de futbolistas y es que su regreso a París no está previsto hasta el próximo domingo 9 de enero. ¿Dónde se encuentra? En su país natal, donde ha celebrado las Navidades a su manera y con la polémica rodeándole.

Las vacaciones las empezó por todo lo alto gastándose una ingente suma de dinero en una nueva mansión allí en Brasil. Tres millones de euros, para ser concretos. Situada en una colina con vistas a la bahía de Sao Paulo, el terreno es de 1.500 metros cuadrados y la vivienda está provista de todo tipo de lujos: garaje para 20 vehículos, piscina climatizada y habitaciones que van desde un bar hasta una sala de juegos pasando por una biblioteca, una bodega o, incluso, un cine.

De Sao Paulo a Rio de Janeiro. Donde de verdad está pasando sus vacaciones el delantero brasileño es en su otra mansión, situada en la ciudad costera conocida por sus playas. Allí se dirigió poco después de lesionarse el pasado 28 de noviembre tras sufrir una durísima entrada en su tobillo. El objetivo no era otro que hacer su rehabilitación en su gimnasio personal mientras ha podido tomar el sol y descansar junto a los suyos.

Neymar no es de los que se queden quietos y ni siquiera las muletas le han limitado en exceso. Primero quiso organizar un torneo de póker tan a lo grande que casi parecía un certamen oficial. Presumió en sus redes de ganar durante el evento al jugador profesional Andre Akkari. "Papá está encendido", celebraba.

Durante las noches ha tenido tiempo para hacer de todo y se le vio un día sentado en una silla con sus muletas 'aparcadas' mientras le acompañaba el cantante y compositor Suel. Ambos se divertían cantando. Aunque esa no fue la única compañía que habría tenido el futbolista, puesto que se rumorea que las fuestas navideñas las ha pasado junto a la model Bruna Biancardi, con quien ya se dejó ver en París hace más de un mes.

Año Nuevo en un búnker

Pero lo que verdaderamente le ha vuelto a poner en el ojo del huracán es su fiesta de Año Nuevo. No tuvo ni que salir de casa, puesto que despidió el 2021 de la mejor manera en una discoteca subterránea que mandó construir dentro de su mansión. Un 'búnker fiestero' con pista de baile y todo lo adecuado para hacer una fiesta como lo merece.

En redes Neymar no dejó mostrar demasiado y de lo poco que se vio pareció ser una fiesta más relajada que en otras ocasiones, pero tampoco es que haya salido demasiado del 'búnker' como sí ocurría cuando sus fiestas las celebraba en algún club de la ciudad.

En París molesta la actitud de Neymar, que va a estar más de un mes fuera de la capital gala. Vuelve el domingo y sin fecha para su regreso a los terrenos de juego, viendo lo aparatoso que sigue siendo el refuerzo de la zona maltrecha. Todavía sigue usando las muletas y tampoco es que esta temporada estuviera dejando un rendimiento destacada. En verano ya se criticó la forma física en la que estaba y en el curso ha pasado desapercibido al lado de Messi y Mbappé.

Envejece, gana kilos sin parar, no tiene la forma adecuada de vida Jerome Rothen, sobre Neymar

El crédito de Neymar se agota. En febrero cumple 30 años y hace tiempo que parece haber entrado en su decadencia. En Francia y en el entorno del PSG se desesperan, como ocurrió esta semana con el exfutbolista del cuadro parisino Jerome Rothen: "Envejece, gana kilos sin parar, no tiene la forma adecuada de vida. Cuando pasas los 30, la recuperación no va tan bien como a los 25 y cuando haces tonterías te pones en riesgo en todo", dijo sobre el ex del Barcelona a quien Leonardo, director deportivo del PSG, parece permitirle todo.

A Neymar hace tiempo que no le pasa nada bueno futbolísticamente hablando. Tiene contrato con el PSG hasta 2025, pero su vida parece estar más centrada en lo que pasa fuera de los terrenos de juego que dentro de estos. ¿Es ya un juguete roto?

