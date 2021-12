Álvaro Morata y el 'sueño' de jugar en Real Madrid, Atleti y Barça: el consuelo de Xavi sin Haaland

El FC Barcelona sigue sondeado el mercado de fichajes para intentar poner fin a sus problemas deportivos, los cuales se han agravado durante el inicio de la primera temporada tras la salida de Leo Messi. El conjunto azulgrana ya ha incorporado a Ferrán Torres y antes a Dani Alves, pero sigue con la ambición de encontrar nuevas oportunidades a pesar de que su situación es más complicada que nunca.

El Barça busca un referente para la delantera ya que no cuenta con Luuk de Jong y Martin Braithwhite, sin ser un jugador de élite, está lesionado para varios meses. Por eso, Xavi Hernández ha pedido el fichaje de un nueve puro y en especial el de Álvaro Morata. Una noticia que ha sorprendido y de qué manera, ya que el delantero de la selección española siempre ha rodeado su carrera deportiva de las críticas y de los altibajos en su rendimiento.

De confirmarse, se trataría de una operación que revolucionaría el mercado nacional y que se intentará cerrar durante la próxima ventana de fichajes de enero. El nuevo entrenador del Barça tiene decidido cuál es su candidato, teniendo en cuenta las dificultades que atraviesa la entidad azulgrana, y para ello le ha pedido a Joan Laporta, Rafa Yuste y Mateu Alemany que muevan las fichas necesarias para acometer su llegada.

Laporta y Rafa Yuste en el palco del Camp Nou antes del partido Reuters

Una operación complicada

A pesar del interés del FC Barcelona y del visto bueno del jugador, la operación no será nada sencilla. De momento, hay que conseguir su salida de la Juventus y para ello es necesario poner en práctica una operación a tres bandas en la que también intervendrá el Atlético de Madrid y, seguramente, más jugadores.

Lo primero que necesita el Barça para afrontar la llegada de Morata es aligerar su plantilla y, por ende, su masa salarial. Ahora ya tienen nuevos problemas para poder inscribir a Ferrán Torres, como les sucedió con Agüero y Memphis Depay en el inicio de esta misma temporada. Para ello no solo necesitan negociar renovaciones a la baja y reducciones salariales, sino acometer salidas de jugadores como Coutinho, Luuk de Jong, Umititi o incluso Sergiño Dest.

Un factor con el que no podrán contar es con la baja de Agüero, que sí cobrará lo que le resta de salario de la presente temporada a pesar de su retirada, aunque el argentino ha perdonado su segundo año de contrato. Por lo tanto, ahí no hay hueco posible para Morata. Además, es necesario que, como el exdelantero de la albiceleste, Álvaro llegue al Camp Nou considerablemente bajo.

Morata siempre ha estado en el radar del Barça y ahora ha sido Xavi quien, personalmente, ha llamado al jugador para comentarle sus intenciones en una operación que ha sido adelanta por el diario AS. La entidad azulgrana quiere aprovecharse de la mala situación financiera de la Juventus para acercar la salida del ariete, pero hay otro agente en la negociación que será el hueso más duro de roer.

Jordi Alba frente a Morata en el Gamper EFE

Se trata del Atlético de Madrid, quien tiene en propiedad al jugador, ya que Morata solo está cedido en la Juventus con un contrato que finaliza el próximo 30 de junio. De quererlo en propiedad, tendría que pasar su traspaso definitivo al Atlético de Madrid. Sin embargo, hay otra moneda de cambio que podría abrir una puerta a la negociación.

Los colchoneros tienen un jugador, propiedad del Barça, por el que todavía deben abonar un traspaso. Se trata de Antoine Griezmann, quien ha recuperado la sonrisa en el Wanda Metropolitano. Llegar a un acuerdo en el paso de las dos operaciones, la del Griezmann del Barça al Atleti y la de Morata del Atleti al Barça, previo paso por la Juventus, puede ser la llave que abra todas las puertas.

Descontento en la Juventus

Lo que no parece muy complicado es que tanto Álvaro Morata como la Juventus decidan separar sus caminos. El delantero español regresó a Turín para recuperar la felicidad que no sintió ni en sus pasos por el Real Madrid, el Chelsea o el Atlético de Madrid. Allí, tras la salida de Cristiano Ronaldo este verano, estaba llamado a ser el capo de Turín. No obstante, un equipo en crisis como los bianconeri ha terminado devorándole.

La temporada de Morata, aunque ha conseguido brillar con la selección española, está siendo un despropósito. Ya no es uno de los jugadores referencia del equipo y su relación con Massimiliano Allegri no atraviesa su mejor momento. Por eso, no ve con malos ojos una salida, especialmente de cara a ganarse un puesto en la lista para la Copa del Mundo de Catar 2022.

Brutal bronca entre Allegri y Morata por un cambio

Sin rendimiento y enfadado con su técnico, para la Juventus también se ha convertido en un problema, ya que su ficha es una de las más altas de la plantilla y ahorrársela, o emplearla en un jugador que ofrezca un mayor desempeño en el terreno de juego, será una ganancia deportiva y económica.

El '9' de la 'Juve' ha disputado este año un total de 23 partidos y solo ha conseguido anotar siete tantos, cinco de ellos en la Serie A y otros dos en Champions. Números bastante pobres para un jugador que nunca ha conseguido superar los 20 goles en una temporada a pesar de su buena relación con la meta rival durante algunos momentos de su carrera.

Un nuevo caso Schuster

La carrera de Álvaro Morata ha sido una de las más surrealistas que se recuerdan en los últimos años en el mundo del fútbol. Sin llegar a tocar el éxito de manera constante, ha ido pasando por diferentes equipos de gran nivel como Real Madrid, Juventus o Chelsea. Durante todas sus etapas le ha ido acompañando además una frase que se ha hecho viral y que ha servido para crear un meme en torno a su figura.

"Siempre soñé con jugar en este club". Daba igual cual fuera la presentación, valía para todas. Una frase que le ha perseguido durante años y que ya amenaza con recibirle en su hipotética presentación con el Barça si se llega a concretar su fichaje. Algo de lo que sin duda intentará huir y para lo que tendrá que pensar una explicación para cuando llegue el momento de las preguntas.

Además, la carrera del delantero español podría registrar otro hito casi sin precedentes, repetir los pasos de un histórico como Bernd Schuster, el jugador que fue capaz de vestir las tres camisetas más importantes panorama nacional: Real Madrid, Atlético de Madrid y Barça. Morata podría seguir los pasos del centrocampista alemán.

Berd Schuster FC Barcelona

Después de criarse en el club blanco y de formar parte de la primera plantilla en diferentes etapas, pasó por las filas del Atlético de Madrid para cumplir lo que afirmó ser un sueño de niño. Ahora, la siguiente parada de su viaje podría ser el FC Barcelona, una estación que sin duda pocos habría imaginado hace unos años.

Por último, las contrataciones de Ferrán Torres, ya oficial, y de Álvaro Morata, en camino, marcan la línea de fichajes que el Barça está en disposición de hacer, alejándose así de su verdadero sueño para reforzar la delantera, Erling Haaland. Desde el club han intentado vender que siempre han estado en la carrera por el delantero noruego, pero la realidad ha terminado marcándoles un camino mucho más austero.

De llegar definitivamente el delantero español, las puertas para el representado de Mino Raiola se cerrarían de una manera casi total, si es que en algún momento han llegado a estar abiertas ateniendo a la posibilidades reales de fichar a una súper estrella de su casa. Morata, el consuelo de Xavi sin Haaland que podría repetir el camino de Schuster.

