Fabio Blanco, el nuevo fichaje del FC Barcelona de solo 17 años procedente del Eintracht de Frankfurt

El FC Barcelona sigue moviéndose en el mercado de fichajes a pesar de su delicada situación financiera. En este caso ha sido para cerrar la llegada de un jugador más que sorprendente por su juventud y su procedencia. Se trata de una apuesta de futuro del club que preside Joan Laporta en un intento por rejuvenecer la plantilla y repoblar el equipo con jóvenes talentos ante la escasez para grandes nombres.

El nuevo fichaje del Barça es Fabio Blanco, jugador de 17 años y que procede del Eintracht de Frankfurt, club al que llegó este verano procedente del Valencia. La aventura alemana no le ha convencido al joven futbolista español y ha decidido regresar a casa. Lo hará en el conjunto catalán, con quien ha firmado hasta final de temporada con dos años más.

Blanco, a pesar de que se trata de un fichaje cerrado por los responsables del primer equipo, no formará parte de la plantilla de Xavi Hernández, sino que partirá desde el filial con el objetivo de llegar a la élite muy pronto. En vista de la debilidad que muestra el actual equipo culé y lo importante que están siendo los chicos del Barça B este curso, veanse los casos de Gavi, Nico o Ez Abde, no sería de extrañar que Fabio tuviera muy pronto sus primeras oportunidades.

Fabio Blanco durante un partido con el Eintracht de Frankfurt

Además, se trata de un jugador que sin duda entrará dentro del radar de Xavi Hernández, quien ha pedido jugadores que puedan tener protagonismo en banda. Así ha sido el caso de Ferrán Torres y ahora el de Fabio Blanco, extremo derecho que también se formó en la cantera del Valencia.

De momento, se pondrá a las órdenes del equipo de Sergi Barjuan, quien será el mejor confidente para que Xavi pueda seguir de cerca la progresión del jugador que ha visto en el Barça una gran oportunidad de tener protagonismo debido a su mal momento deportivo. Si los de arriba flaquean, ante la crisis, la solución está abajo.

Cambio de aires

En Alemania sus expectativas no se han cumplido, ya que decidió abandonar Valencia ante el reto de formar parte importante del primer equipo del Eintracht, algo que no se ha cumplido, por lo que ha tomado la siempre complicada decisión de volver a España. El futbolista almeriense, que no es ni mucho menos un desconocido para los ojeadores de las categorías inferiores del balompié nacional, ha estado durante mucho tiempo en la agenda de los grandes.

Fabio Blanco en un partido con el Eintracht de Frankfurt

De hecho, el Real Madrid le siguió de cerca aunque finalmente terminó descartando su fichaje. Quien sí se decidió a mover ficha fue el Barça, que este verano ya tanteó su llegada ante su salida del Valencia. Sin embargo, ha tenido que esperar unos meses finalmente para llevar a cabo la operación.

Su adaptación no se espera complicada por las similitudes que siempre han existido entre dos ecosistemas parecidos como son Barcelona y Valencia. Además, a su llegada se reencontrará con viejos conocidos como Gavi, con quien ha compartido vestuario en las categorías inferiores de la selección española. Habrá que ver cuánto tarda en recibir la llamada de Xavi desde su llegada.

[Más información: Ferran Torres ficha por el FC Barcelona por 55 millones y sin poder ser inscrito en LaLiga]

Sigue los temas que te interesan