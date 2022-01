El Barça no es rival del Real Madrid en el mercado de fichajes: objetivos y proyectos diferentes

Real Madrid y Fútbol Club Barcelona no tendrán ninguna batalla en el mercado de fichajes de los próximos meses. A diferencia de otras temporadas, donde los dos grandes del fútbol español pujaban por los talentos más codiciados de todo el continente, la diferencia entre ambas entidades es notable. El cuadro azulgrana atraviesa una crisis económica y deportiva que debe solucionar, mientras que en la capital tienen claro el guion a seguir.

El conjunto merengue ha fijado en el mercado de fichajes varios objetivos. Y todos partiendo de los buenos resultados económicos confirmados en las últimas cuentas. Los dos ejercicios anteriores finalizaron con beneficios pese a la crisis de la Covid-19 y, actualmente, el club merengue es el que más límite salarial tiene de toda LaLiga con diferencia. Tal ha sido la gestión que hasta desde la patronal han puesto como ejemplo el buen hacer del Real Madrid.

Dada esta situación, el conjunto presidido por Florentino Pérez cuenta con el portento suficiente como para arriesgarse en el mercado. Pese a ello, no se cometerá ninguna locura. El nombre que está por encima de cualquier estrella es el de Kylian Mbappé, que acaba contrato en 2022 y se espera que cierre un acuerdo con el Real Madrid cuanto antes para sumarse al equipo a final de temporada. Más allá de esta incorporación, el cuadro merengue no maneja ningún otro nombre específico.

Rüdiger es el último candidato para reforzar la defensa, una línea que en el equipo merengue siempre se busca mejorar y más tras las marchas de Varane y Sergio Ramos en el pasado verano. Sin embargo, si no se presenta una buena oportunidad no se realizará un desembolso estratosférico por ningún jugador para esta posición. El otro nombre vinculado al club, y que no está ni mucho menos descartado, es el de Haaland.

El delantero noruego gusta y mucho en el Real Madrid. Además, el sueño del jugador de vestir de blanco y las buenas relaciones con el Borussia Dortmund facilitarían la operación. Pese a ello, el atacante tiene contrato y se avecina una dura puja por sus servicios. Si se presenta la oportunidad, el Real Madrid lo intentará contra los grandes equipos ingleses. En esa pelea, pese a las últimas noticias, es casi imposible que esté el FC Barcelona.

El Barça, muy lejos

El entorno de Haaland incluso se ha apresurado a desmentir ese rumor, pues no ha habido ningún preacuerdo entre los culés y Haaland. Laporta le quiere vestir de azulgrana, pero las complicaciones económicas del club han hecho que ni Ferran Torres pueda ser inscrito en estos momentos. Por ello, salvo un cambio absoluto en la masa salarial, el Barça no tiene opción alguna de pelear con el Real Madrid por Haaland.

El conjunto merengue, partiendo de estas dificultades económicas, ha tenido que optar por un mercado diferente al de los de Ancelotti. Entre problemas financieros y el cambio de proyecto, que ahora encabeza Xavi y que aún está buscando un rumbo claro tras los últimos resultados, el atractivo azulgrana ha decaído respecto a otras campañas. El ejemplo más reciente es el de Depay, que tras fichar en verano podría salir a final de temporada. Los Morata o Ferran son los objetivos a los que aspira el Barça, mientras el Real Madrid apunta a candidatos al Balón de Oro como Mbappé.

