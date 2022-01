El Real Madrid lucha contra los fantasmas del pasado: el Alcoyano, una final para muchos

El Real Madrid se jugará ante el Alcoyano mucho más que un billete para los octavos de final de la Copa del Rey. El hecho de que la eliminatoria sea a partido único mete la presión suficiente para no poder fallar, pero la reciente derrota ante el Getafe y los fantasmas del pasado añaden algo más de dificultad al encuentro copero. Ancelotti tiene su primera final del año y más de un jugador también.

El equipo merengue espera presentar un once con rotaciones pero sin locuras. Una dinámcia habitual en las alineaciones del técnico italiano, que ha encontrado en algunos jugadores la dirección perfecta en el terreno de juego. Sin embargo, y teniendo en cuenta el apretado calendario que se le avecina al Real Madrid, también habrá cambios que permitan a más de un jugador dar un paso al frente.

Entre otros, vivirán esta situación nombres como Eden Hazard o Marco Asensio. Ambos atraviesan un momento similar, pues pese a que no hay dudas de su potencial, aún no han terminado de estallar sobre el terreno de juego. El gol del Real Madrid dependerá de ellos y el Alcoyano, un rival complicado que buscará encerrarse atrás, no se lo pondrá nada fácil. Mariano, habitual descarte del equipo, también será el tercer encargado de asegurar la capacidad ofensiva del Madrid.

Tras la derrota ante el Getafe, ganar al Alcoyano es más importante. Y, recordando la derrota del curso pasado cuando el técnico era Zinedine Zidane, el Real Madrid cuenta con advertencias de sobra para no salir dormido al césped. Ancelotti apuesta por competir por todos los títulos y tras mostrar la mejor versión del Real Madrid en Champions y La Liga, es el turno de una Copa del Rey que se viene resistiendo al conjunto de la capital.

El Alcoyano, un golpe de efecto

El conjunto de Alcoy no atraviesa por su mejor momento. Por ello, rememorar la heroica del año pasado tumbando al Real Madrid en la eliminatoria podría ser el detonante para el renacimiento de esta temporada. El Alcoyano, hasta el momento, ha perdido sus últimos tres partidos y marcha quinto en el grupo.

A su favor está el haber llegado hasta dieciseisavos de la Copa del Rey tras eliminar en primera ronda al Badajoz por un contundente 0-3 y, especialmente, por haber superado a un equipo de Primera División como el Levante llevando el partido hasta la tanda de penaltis con un 3-3 en el marcador y un 3-1 a la hora de lanzar las diferentes penas máximas.

Alcoyano - Real Madrid

Alcoyano: José Juan; Lillo, Blanco, Primi, Carbonell; Antón, Imanol, Juanan, Andy; Mourad y Jona.

Real Madrid: Lunin; Lucas, Militao, Nacho, Marcelo; Camavinga, Kroos, Valverde; Asensio, Mariano y Hazard.

Árbitro: Cordero Vega (Colegio Cántabro)

Hora: 21:00 - Telecinco / EL BERNABÉU.

Información: Partido correspondiente a los 1/16 de Copa del Rey que se disputará en el Estadio El Collao (Alcoy, España).

