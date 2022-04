Carlos Sainz, derrumbado tras su accidente en Imola: "Así son las carreras..."

La jornada no puso ser peor para los dos pilotos españoles de Fórmula 1. Ni Carlos Sainz ni Fernando Alonso lograron terminar la carrera en el Gran Premio de Emilia Romaña por culpa de dos accidentes. Sin embargo, la actitud tras la carrera fue muy diferente. Carlos Sainz se mostró claramente afectado por un nuevo mal resultado mientras que Fernando Alonso intentó mantener el optimismo con una sonrisa.

El contraste de actitudes quedó en evidencia con las entrevistas posteriores a la carrera. Carlos Sainz fue tajante: Ricciardo cometió un error y él acabó siendo perjudicado por el choque sufrido. "Una pena. La verdad que los dos coches no hemos salido muy bien. La primera curva he conseguido recuperar posición, le he dado todo el espacio que podía", indicó en los micrófonos de Dazn.

"Se ve que se ha subido al piano, ha cometido un error y me ha dado. Así son las carreras, no se puede hacer mucho más", destacó el piloto de Ferrari. "Tenemos que analizarlo porque McLaren y Red Bull han salido claramente mejor que nosotros. Habrá que analizarlo. Pero da igual, era una carrera larga todavía".

Sainz, además, reconoció que pese al mal inicio tenía muchas opciones. Al menos hasta que en esa curva llegó Ricciardo. "Tenía 63 vueltas. No sé qué ha pasado en el piano de la curva 1 que Ricciardo se ha debido de subir, le ha debido escupir y ha tenido la mala suerte de que me ha dado a mí. Más espacio no le podía dar", detalló con semblante serio.

Una actitud muy diferente a la de Fernando Alonso. El de Alpine dijo adiós en la sexta vuelta tras un toque con Schumacher. El Alpine sufrió daños en su lateral y Alonso no pudo continuar en la carrera. Algo que, como él reconoció, parecen "cosas de película". El asturiano reconoció que "había oportunidades con las condiciones cambiantes" que se vivieron en la pista, pero miró al futuro con una sonrisa.

El piloto de Alpine incluso tuvo tiempo para bromear y desconectar mientras veía la carrera. En el momento de la entrevista, Alonso vio en directo el accidente de Charles Leclerc cuando faltaban diez vueltas. Un error del piloto monegasco que le apartó de la lucha por el podio y que sorprendió a todos, también a un Alonso que sentenciaba con un "vaya finde".

