Rubiales se autoproclama representante de los clubs no profesionales tras un cambio en el reglamento

Luis Rubiales quiere que la Real Federación Española de Fútbol sea quien maneje la "representación exclusiva" de todos los clubes no profesionales que estén asociados al organismo. Así lo está intentando por medio de la aprobación de un nuevo reglamento que, en última instancia, deberá aprobar la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes. Asociaciones como ProLiga ya han denunciado esta estrategia e incluso se ha puesto en duda la constitucionalidad de la misma.

El presidente de la Federación, que en los últimos días está siendo señalado por el 'caso Supercopa' y sus vínculos tanto con Arabia Saudí como con Gerard Piqué, vuelve a estar en el centro de la polémica. El intento de erigirse como representante exclusivo, además de las dudas legales que genera en el sector, supondría quitarle la capacidad de representación a las asociaciones. Por lo tanto, la Federación sería quien negociara Convenios Colectivos u otro tipo de acuerdos.

Este reglamento, que debería haber sido aprobado a principio de temporada y que pasará por la Comisión Directiva del CSD, ha incluido estos criticados cambios en las últimas horas en su Reglamento General. Los clubes, si se acaba dando validez al reglamento, tendrán que aceptar dicha modificación si quieren formar parte de las competiciones que organiza la RFEF.

El fútbol femenino, por ejemplo, se quedaría al margen de esta modificación dado que la próxima temporada tendrá ya una nueva asociación que desarrolle la primera liga de fútbol femenino profesional de España. Esta diferenciación con respecto a temporadas pasadas refleja a la perfección la demanda que vienen haciendo deportes como el fútbol sala: reclamar su profesionalización para no tener que depender de la RFEF y poder dar mayor capacidad de gestión a los clubes que la integran.

La representación exclusiva

El artículo 122 es el que se pretende modificar. En el actual reglamento, según muestra el borrador de la RFEF al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, consta solo de dos apartados: 122.a y 122.b. Sin embargo, con la nueva propuesta de modificación, se incorporan los polémicos apartados c y d. Dos apartados que, según fuentes de ProLiga, pueden ser inconstitucionales.

El apartado c asegura que "son obligaciones de los clubes" que participen en competiciones no profesionales "reconocer la representación exclusiva" de la RFEF en "defensa de los intereses colectivos de los clubes afiliados en la RFEF cuando estos guarden relación con las competiciones de futbol no profesional y las actividades del fútbol en general".

Entre otras situaciones, la RFEF incluye "las de naturaleza colectivo laboral ante las administraciones públicas, las entidades deportivas de ámbito nacional o internacional, sindicatos y cualquier otra entidad cuando la actuación se enmarque en la defensa y gestión de los intereses colectivos garantizando, en todo momento, la defensa y gestión individual de los intereses de cada uno de los clubes cuando estos sean individuales de cada uno de los clubes afiliados y no ejercidos de forma colectiva".

También se subraya que los clubes deben "gestionar exclusivamente mediante la RFEF y por medio de sus órganos válidamente reconocidos [...] el conjunto de todos aquellos intereses que puedan ser comunes a diversos clubes cuando tengan relación o estén dentro del ámbito del fútbol". Igualmente, se dará esta gestión "cuando dichos clubes afiliados participen en competiciones oficiales no profesionales para la RFEF y en relación con las competiciones profesionales para las respectivas Ligas profesionales, cuando dichos intereses sean gestionados de manera colectiva y, todo ello, a los efectos de garantizar la integridad en la competición y el fair-play en la misma".

La denuncia de ProLiga

En un comunicado, la asociación que representa a más de 240 clubes no profesionales, ha adelantado que acudirá ante el Defensor del Pueblo, Ministerio de Trabajo, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para denunciar este intento de modificación. Además, lo ha impugnado al CSD y ha indicado que "la RFEF se arroga competencias y finalidades que no tiene reconocidas a tenor de la vigente Ley del Deporte".

"Difícilmente la RFEF puede erigirse como representante de los Clubes en negociaciones colectivas, existiendo un claro conflicto de intereses, al no estar la RFEF integrada únicamente por los Clubes, sino, entre otros, por deportistas, técnicos, jueces, árbitros", espetan en el comunicado. Recuerdan en el mismo que la RFEF no puede arrogarse "ni la representación de los Clubes de fútbol, ni la defensa de sus intereses de forma colectiva o individual".

Por último, en este comunicado denuncian que "se imponga como requisito para la participación en la competición la obligatoriedad de comunicar acuerdos, pactos, convenios o contratos de cualquier naturaleza celebrados entre Clubes, excluyendo en este caso los acuerdos de filialidad o transferencias y cesiones de futbolistas". Según recalcan, esto "podría ir en contra de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales".

Según trasladan fuentes de ProLiga, serán más las asociaciones que se movilicen para frenar esta modificación. De no conseguirlo, el poder de representación de este tipo de asociaciones de clubes no profesionales, perderían gran parte de su poder a la hora de negociar diferentes aspectos.

