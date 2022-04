Rubiales no cambió Arabia Saudí: "Tras la Supercopa, las mujeres estuvieron acotadas en los estadios"

La Supercopa de España en Arabia Saudí se convirtió en realidad tras el acuerdo firmado por la RFEF y las autoridades del país. Una decisión muy polémica del organismo que preside Luis Rubiales y que se ha vuelto en su contra tras las últimas informaciones aparecidas sobre los negocios con Piqué y las comisiones recibidas por jugar allí. El dirigente federativo ha destacado que su llegada obligó a mejorar los derechos de las mujeres saudíes, pero ONG destacadas reconocen que no hay pruebas de que la influencia de la RFEF haya sido la impulsora de este desarrollo.

El máximo dirigente de la Real Federación Española de Fútbol ya defendió en su día el acuerdo con Arabia Saudí. Pero, en su comparecencia en Las Rozas para defenderse de todas las sospechas surgidas por el 'caso Supercopa', Rubiales no hizo más que acrecentar las críticas. "Deberían sentirse orgullosos de que se haya creado una Liga femenina gracias a la RFEF. Fue un acuerdo ejemplar. Antes no había ni baños para mujeres en los campos de fútbol saudíes y ahora, gracias a nosotros, entran en igualdad", espetó ante la prensa.

Unas declaraciones que ONG como Amnistía Internacional califican como una mera opinión. La realidad de las mujeres saudíes no fue como la resumió Rubiales y la influencia de la RFEF no es la impulsora única de estos avances en derechos y libertades. Carlos de las Heras, responsable de Amnistía Internacional, explica a EL ESPAÑOL que "tres días después de acabar la Supercopa" en 2020 "las mujeres tuvieron que volver a los espacios acotados".

Además, el portavoz de la ONG asegura que el aperturismo con las mujeres que se consumó en 2021 tiene más relación por el plan Vision 2030 del príncipe heredero Bin Salman que con el contrato con la RFEF. "En Arabia Saudí en los últimos 3-4 años, desde que el príncipe heredero Bin Salman entra en el área del gobierno, se han dado algunas reformas. Son reformas muy pequeñas comparada con la situación real de los derechos humanos", subraya a este periódico.

El informe ético de la RFEF al que se refirió Luis Rubiales para defender su acuerdo, tal y como publicó EL ESPAÑOL, no menciona en ninguna parte el acuerdo de Luis Rubiales y Gerard Piqué para la Supercopa en Arabia Saudí. En él se hablaba garantizar el "acceso libre de la mujer a los estadios", algo que como confirman desde Amnistía Internacional no sucedió en 2020.

La realidad de las mujeres

Luis Rubiales celebró en su comparecencia que gracias a la Federación había "baños" para mujeres en los estadios de fútbol. También quiso destacar la creación de una liga femenina como parte del plan de igualdad que se había alcanzado con la RFEF. Este mismo 2022, en declaraciones a la Cadena Ser, espetó que "a nivel ético", lo que estaban "haciendo es ayudar mucho al desarrollo de la mujer en el fútbol".

Sin embargo, los avances no han sido como ha celebrado la Federación ni en los tiempos que se han detallado desde el organismo de Las Rozas. Primero porque ya en 2018 se abrieron los estadios a las mujeres, aunque en una zona acotada. Y en segundo lugar porque, tras la celebración de la Supercopa en 2020 con pocas mujeres repartidas en la grada, volvieron a estar segregadas en zonas restringidas.

"Es cierto que a partir de 2018 a las mujeres se les abre las puertas de los estadios, a todos los eventos deportivos. Pero pueden entrar a áreas restringidas, a espacios adecuados para ellas. Corresponde a las leyes que marcan la segregación de las mujeres. Cuando a finales de 2019 Rubiales anuncia la Supercopa, dice que va a ser la Supercopa de la igualdad. Y que una de las razones por las cuales iba a serlo era porque las mujeres iban a poder entrar al estadio en condiciones de igualdad", recuerda Carlos de las Heras en este periódico.

Esa situación se dio en la edición de 2020, primera celebrada tras el acuerdo firmado en 2019. "Eso fue así, pero había muy poquitas mujeres". El problema está en que dichas medidas apenas duraron en el tiempo. "Tres días después de acabar la Supercopa, en partidos de fútbol de la liga saudí y demás, las mujeres tuvieron que volver a espacios acotados siguiendo las leyes de la segregación", asegura el portavoz de Amnistía Internacional.

Los verdaderos cambios se produjeron en 2021, justo cuando la Supercopa de España no se celebró en Arabia Saudí por la Covid-19. Ese año "las mujeres ya pudieron entrar en todo tipo de eventos deportivos y culturales" en "condiciones de igualdad". La gran duda es si la RFEF es la que ha obligado a hacer esos cambios. Por fechas, no coincide la influencia. "Si ha sido gracias o no al papel de la federación, en Amnistía tenemos nuestras dudas".

La explicación real puede estar en que "en Arabia Saudí, en los últimos 3-4 años, desde que el príncipe heredero Bin Salman entra en el área del gobierno, se han dado algunas reformas. Son reformas muy pequeñas comparada con la situación real de los derechos humanos". Todo ello entra dentro del plan Vision 2030, que busca mejorar la imagen exterior de Arabia Saudí haciendo olvidar la violación de derechos humanos.

Respecto a la famosa liga femenina, no ha sido hasta finales de 2021 y principios de 2022 cuando la FIFA ha presumido de esta competición con 16 clubes participantes. En 2019, eso sí, se dieron los primeros pasos. "Lo que se anunció en su momento fue un brindis al sol. Sí que es cierto que se ha creado una liga femenina y se ha impulsado el trabajo de la selección de fútbol femenino. En la liga, es una estrategia más de Arabia Saudí para vender al exterior una imagen que poco tiene que ver con el interior. Es cierto que las mujeres pueden jugar al fútbol, que comenzó la liga en noviembre y que había 16 equipos". Pero las limitaciones continúan como en el caso del control de la forma de vestir, cada vez menor.

Los partidos de la liga, por ejemplo, suelen ser a puerta cerrada como los entrenamientos. "Primero porque despierta poco interés. En segundo lugar para evitar miradas curiosas", destaca De las Heras. También se ha fichado una seleccionadora alemana, lo que ayuda al aperturismo.

"Son pequeños pasos, son de agradecer. Otra cuestión es si esto ha sido gracias a la Federación, mi opinión es que su trabajo puede haber apoyado, pero independientemente de que la Supercopa se hubiera celebrado, estos pequeños avances habrían tenido lugar".

Mucho más que la RFEF

La mejora de las condiciones de la mujer en Arabia Saudí no es un hecho directamente relacionado con la Supercopa de España ni con los acuerdos con la RFEF. Como indican desde Amnistía Internacional, este proceso se engloba en "una campaña de blanqueo deportivo" donde "Arabia Saudí se vende al exterior como un país moderno, abierto y reformista" aunque "la realidad es que el país es muy complicado en lo que respecta a los derechos de las mujeres".

Todo comienza cuando el príncipe heredero, Bin Salman, empieza a tener mayor influencia en la gestión del poder. "Pone en marcha una gran campaña bajo el nombre de Visión 2030. Es una estrategia para que Arabia Saudí sea cada vez menos dependiente del petróleo. Tiene que diversificar sus inversiones para cuando el petróleo se acabe". Una de las vías a trabajar es la del deporte y sus eventos.

"Ahí se enmarca la Supercopa, el Rally Dakar, el GP de Fórmula 1. Se enmarca todo dentro de esa campaña de relaciones públicas. Y luego tiene una segunda vía de acción que es a través de la compra de equipos de fútbol como el Newcastle". Una serie de acciones en el sector deportivo que, como muestra esta lista, va mucho más allá de una vinculación con la RFEF.

El hecho de llevar la Supercopa a Arabia Saudí sigue generando críticas. La más importante, la del presidente del Consejo Superior de Deportes. José Manuel Franco, en una entrevista para EL ESPAÑOL, subrayó: "No debemos anteponer dinero al deporte, cuando además es dudoso que jugándose en España se pierda dinero. Tengo mis dudas, me gustaría conocerlo con más detalle".

