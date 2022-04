Rueda de prensa de Luis Rubiales, en directo: siga su comparencia por los audios filtrados

Habla Luis Rubiales. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) rompió su silencio dos días después de estallar el escándalo de la Supercopa de España. Los audios destapados por El Confidencial que le involucran junto a Gerard Piqué, futbolista del Barça, han lanzado al aire varias sospechas.

Rubiales compareció desde Las Rozas, sede de la RFEF, para dar explicaciones. Sobre la mesa había cuestiones como la millonaria comisión que se llevó Kosmos, la empresa de Piqué, por participar en la negociación entre Arabia Saudí y el ente español. Además, este miércoles se conoció que se rechazó un contrato con Qatar igual de ventajoso que no incluía penalizaciones en caso de la no participación de Real Madrid y/o Barça.

Señalado mediáticamente y denunciado a Anticorrupción junto a Piqué, Rubiales se enfrenta a su mayor crisis en la presidencia de la RFEF. EL ESPAÑOL pudo conocer que el CSD considera que los negocios entre los dos protagonistas no son "éticos" aunque fueran legales.

Luis Rubiales explica en rueda de prensa el caso Supercopa de España y su relación con Gerard Piqué EFE

Tras comparecer Piqué el lunes desde su canal de Twitch, le llegó el turno a Rubiales. A su lado estuvo Andreu Camps, Secretario General de la RFEF.

Explicación

"Tengo una enorme indignación y un enfado enorme por las falsedades que se están publicando y porque no se dé importancia a lo verdaderamente importante, que es la sustracción de datos de mi teléfono móvil. La gestión que dirigimos es clara, transparente, limpia y honesta. No he parado de sufrir ataques desde que he llegado".

Acuerdo con Arabia

"No me ha generado ninguna sorpresa esto. Todo lo hecho se ha comunicado. Esta primicia del contrato está desfasada, el contrato publicado ya no vale. Es de tres años que ya no está operativo ni rige esta relación. En la Asamblea de 2020 se aprobó una nueva relación que será de diez años y permitió que Arabia pagara 40 millones sin jugar allí, jugándose en Andalucía. Eso permitió la supervivencia de muchos clubes pequeños".

🗣 Luis Rubiales: "Yo no cobro comisiones, ni legales ni ilegales"



"Tengo una estructura salarial aprobada en Asamblea, con un fijo menor y un variable ligado a la gestión, para no encadenar a la RFEF a un gran salario. Y me siento bien pagado" pic.twitter.com/pjnYO9GIqI — RFEF (@rfef) April 20, 2022

Kosmos como intermediario

"¿Cómo se gestó? Kosmos, la empresa intermediaria, nos propone un cambio de formato que yo en las elecciones propuse. Estábamos alineados. Empezamos a hablar con países: Arabia, EEUU, Qatar, China, India y algún país de África. Se les dice que cualquier tipo de comisión irá por Arabia Saudí. La RFEF no ha pagado ni pagará un solo euro de comisión a nadie por esta operación. Son 400 millones de euros para el fútbol español. No hay mucho más que contar y ha sido público, votado sin ningún voto en contra".

Todo fue legal

"Si todos están de acuerdo en que es legal, como lo estamos nosotros, me ahorro la explicación: es legal. En el plano ético, de conflicto de intereses como dice alguno. Cada uno tiene su ética y en la RFEF nos regimos por nuestro órgano que tiene tres filtros, pasados todos ellos".

Intervención de Piqué

"A alguno le gustaría que los futbolistas fueran funcionarios y no pudieran hacer nada más. Ojalá haya cada vez más como Piqué y otros similares con formación. Nuestro órgano nos dijo que si la relación es de Arabia Saudí con Kosmos no había que hacer ni la consulta. No hay ningún conflicto de competencias. Si nos dicen que no lo hay, es que no lo hay. Punto y final. Hablamos de debate ético cuando me han sacado la información de mi teléfono, dondee hay fotos de mis hijas y conversaciones con amigos".

Antes no había ni baños para mujeres en los campos de fútbol de Arabia y ahora, gracias a la RFEF, entran en igualdad

"El Confidencial miente al decir que hay un informe que nos invita a no ir. En enero de ese año, nuestro órgano nos invita a ir. Deberían sentirse orgullosos de que se haya creado una Liga femenina gracias a la RFEF. Fue un acuerdo ejemplar. Antes no había ni baños para mujeres en los campos de fútbol saudíes y ahora, gracias a nosotros, entran en igualdad".

RFEF-Kosmos

"La Federación no le paga nada a Kosmos, quien paga es Arabia Saudí. No hay una relación económica entre la RFEF y Kosmos".

Relación con Arabia

"España está entre los 15 países más importantes en cuanto a exportaciones con Arabia Saudí. Hay decenas, puede que cientos, proyectos empresariales españoles allí. ¿Ellos sí pueden y el fútbol no? Hemos trabajado bien, de manera honrada y hemos conseguido dinero para los clubes que más lo necesitan. Somos la federación más solidaria con el fútbol modesto. Yo vengo del fútbol modesto y va a ser la base de la pirámide de nuestra gestión".

Contrato con Qatar

"¿El contrato de Qatar? Falso. Está sujeto a una condición. Es un acuerdo que se quedaba en torno a 30 millones y tenía que ser validado por un órgano en un tiempo. No fue validado y no se perfeccionó la oferta".

El Andorra

"El tema del Andorra. Se pudo presentar a la plaza quien quiso. El único equipo catalán que pujó por la plaza fue el Andorra. Se cumplió con la normativa. Es más, se impugnó en el CSD y el CSD lo validó".

Comisiones

"Yo no cobro comisiones, ni legales ni ilegales. Tengo una estructura salarial aprobada en Asamblea, con un fijo menor y un variable ligado a la gestión, para no encadenar a la RFEF a un gran salario. Y me siento bien pagado".

Víctima de un delito

"Le pido a los medios que informen del delito que he sufrido. Confío en la Policía pese a que no será una cuestión sencilla. Espero que atrapen a los mafiosos y delincuentes que han hecho esto".

No puedo garantizar que el día de mañana no me vayan a meter un saco de cocaína en el maletero

"¿A quién beneficia esto? Soy una persona normal. No tomo alcohol, no fumo. No me he bebido nunca ni una cerveza. Pero no puedo garantizar que el día de mañana no me vayan a meter un saco de cocaína en el maletero. Estoy preocupado por mi familia y su seguridad".

Rueda de prensa

Andreu Camps: "En cuanto al salario, hay una parte fija y variable. La variable está en el conjunto de los ingresos. Pero no se puede retorcer, esto se puede hablar muchas formas. Se puede decir que si sacas más amarillas cobras más. En el contrato no figura que si Madrid o Barça no van se cobra menos. No se habla ni de Barcelona o de Madrid. Sería lo mismo que si en una entidad los ingresos estuvieran en una variable, y se ingresaran más de los impuestos. Hacer una asociación de estos elementos no responde a la realidad de cómo se hace el salario. Se han rechazado en marketing bastantes ofertas que la RFEF considera que no son adecuadas. Se ha rechazado más cantidad de ingresos de patrocinios que esa cantidad que se deja de recibir que se habla si algún equipo no juega la Supercopa".

Lo reconozco, nosotros no llegábamos a Arabia Saudí

"Nosotros tenemos capacidad pero no llegamos a todos los sitios. Son necesarios. Él mismo ha dicho que ha trabajado con LaLiga. Nosotros no llegábamos a Arabia Saudí, lo reconozco, no llegábamos. Pero una vez que lo trae, quien negocia es la RFEF. Si hay más futbolistas que estando en activo se hayan puesto en contacto con nosotros, sí, los hay. Las cantidades que salen del Madrid, están por debajo de eso. Piqué dice eso y nosotros lo que hacemos es a los de abajo subir un poquito, a los de arriba bajar un poquito y ser más armonioso. En La Liga de lo que cobra el primero a lo que cobra el segundo hay una diferencia de 40 millones de euros, en la Champions igual".

Posible dimisión

"Si alguien es capaz de sacar información de mi teléfono, no me cabe la menor duda de que estoy en el lado bueno. Soy un luchador. Cuando nací, nací en Las Palmas, tengo una hermana mayor que cayó encima de mí con un mes y me partió las piernas de arriba abajo. Cuando llegué el médico le dijo 'su hijo va a ser de todo menos futbolista'. Soy un luchador y las mentiras no pueden acabar con una buena gestión".

Piqué y los JJOO

"Igual aparece otro que me lo pidió también y no es Piqué. Yo para ellos soy Rubi y ellos para mí son Geri o quien sea. Y yo soy así, soy de Motril, voy a seguir chocando la mano, no voy a cambiar. Fueron más los que me lo pidieron. No es una cuestión de enchufe. Hablé de De la Fuente de él y de muchos otros. Yo le dije me han llamado este y el otro, tú toma las decisiones que tengas que tomar, faltaría más. Después Luis, visto está, tomó otra decisión. Así que enchufe poco. No es el único futbolista que me lo ha pedido".

