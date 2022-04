Piqué - Rubiales SL: el sospechoso ascenso a dedo del Andorra antes del escándalo de la Supercopa

2019 fue el año en el que Gerard Piqué saltó a la esfera empresarial y, para ello, se apoyó en varios proyectos con los que Kosmos Holding se convirtió en una referencia. Aunque su creación data de 2017, su notoriedad creció con la adquisición del FC Andorra que se completó en 2019 con la compra de la plaza en 2ªB y, como ha quedado reflejado este lunes, con la intermediación que hizo para que la Real Federación Española de Fútbol llevara la Supercopa de España a Arabia Saudí. Todo esto ocurrió en el mismo período de tiempo.

La relación de Piqué y Luis Rubiales, presidente de la RFEF, ha puesto sobre la mesa un posible conflicto de intereses con las comisiones que se repartieron con ese trato y, sobre todo, una vulneración del Código Ético del ente del fútbol español. Pero también ha revivido las dudas sobre el caso del ascenso del Andorra a Segunda División B sin pasar por la Tercera. La entidad del Principado puso sobre la mesa los 452.022 euros para ocupar la vacante que dejó el descenso administrativo del Reus Deportivo.

La cuestión, que fue denunciada ante el Consejo Superior de Deportes, mecía sobre los nulos argumentos deportivos que tenía el Andorra para ganar esta puja por encima de otros clubes como el Zamora CF, el Intercity o el CE Hospitalet. El primero fue el mejor club de Tercera División, pero tuvo la mala fortuna de equivocarse con la cuenta en la que hizo el ingreso, el segundo también puso el dinero para conseguir la plaza, pero se retiró de la puja, y el tercero fue el campeón del grupo catalán, pero no entendía por qué había que pagar por la plaza del Reus.

OFICIAL | El @FCA_oficial ocupará la plaza de 2ªB que dejó vacante el @cfreusdeportiu



Más info: https://t.co/jVTYQZTupZ pic.twitter.com/ZPCEZk13zb — RFEF (@rfef) July 29, 2019

La gran reclamación durante todo este tiempo del conjunto catalán ha sido la de establecer una mayor transparencia en el proceso: por qué había que pagar esa cantidad de más de 400.000 euros por la plaza y por qué en determinados tiempos. Las complicaciones con las fechas del procedimiento también influyeron en la imposibilidad de obtener la plaza pese a haber obtenido méritos deportivos para ello.

A pesar de que estos clubes se apoyaron en Proliga, la asociación de los equipos de fútbol de las categorías no profesionales, e incluso llegaron a denunciar la "amistad con Rubiales", no siguieron adelante con el procedimiento. El recurso de alzada presentado por dicha patronal ante el CSD quedó en agua de borrajas. Desde el Consejo trasladaron que no eran competentes remitiendo a los afectados al Juzgado de lo Civil. La cuestión no llegó ante la justicia y varios de los equipos afectados admitieron que el club que debía de estar en la división ahora conocida como Primera RFEF fuera el Andorra de Gerard Piqué.

El CE Hospitalet, por ejemplo, mantuvo su denuncia y reclamó más transparencia. Santiago Ballesté, presidente del club catalán, no se cortó al decir que sabían "de la amistad del propietario del Andorra con Rubiales" en declaraciones para La Sexta. "El otro día ya dijimos que creíamos que la plaza estaba encaminada hacia el Andorra, sin saber nada. El tiempo nos ha dado la razón", sentenció por aquel entonces.

El artículo 194

La presunta irregularidad del ascenso a dedo del equipo del Principado encontraba su irregularidad en el artículo 194 del Reglamento General de la RFEF. Basándose en la norma, la plaza no debiera ser para el Andorra porque aunque hubiera ascendido no había jugado ni un minuto en Tercera División. El equipo que Piqué había comprado estaba jugando en la Primera Regional catalana y encontró un ascensor que le llevó hasta la tercera categoría del fútbol nacional desde la quinta. Ahora hay más divisiones de por medio tras la reestructuración.

Todo ello a pesar de lo que dicta el artículo. "El derecho a ocupar las vacantes se determinará por la RFEF, ponderando las circunstancias concurrentes, por el siguiente orden y atendiendo a los siguientes criterios":

1. "El equipo de Tercera División de la misma Federación de ámbito autonómico a la que pertenezca el equipo descendido por impago".

2. "El equipo descendido de Segunda División B de la misma Federación de ámbito autonómico a la que este adscrito el club descendido por impago".

3. "El resto de equipos de Tercera División".

4. "El resto de equipos descendidos de Segunda División B".

Además, el Reglamento General también deja explícito que "los anteriores criterios se aplicarán de forma excluyente, de tal modo que si con la aplicación de un apartado la vacante quedara cubierta, no habrá lugar a la aplicación de los siguientes" y que "siempre tendrán mejor derecho dentro de los de un mismo apartado, los equipos con mejor derecho deportivo". De esta manera, sería el Hospitalet el que tenía derecho a reclamar esa plaza en primer lugar, después el Zamora CF y el Intercity.

Alfredo Ruiz Plaza: “La relación con la RFEF es excelente, nuestra enhorabuena a Piqué y a seguir ilusionando a nuestra afición en el campo” https://t.co/TleIxhVG4y pic.twitter.com/gu4XSRio2b — Zamora CF (@ZCFoficial) July 30, 2019

El equipo catalán no podía hacer frente al aval y solicitó un aplazamiento de la decisión federativa en busca de una explicación racional al origen de la cifra de 452.022 euros. Finalmente, no siguieron adelante con la denuncia. Los zamoranos hicieron la transferencia, "pero una confusión en el número de cuenta hizo que no llegara a tiempo a la cuenta de la RFEF". Los alicantinos también llegaron a poner el dinero encima de la mesa, pero lo retiraron alegando que no tenían opciones de conseguir la plaza. Después de que los clubes no quisieran seguir adelante con el proceso, Proliga no vio sentido a acudir a la justicia civil.

Piqué - Rubiales SL

El 29 de julio de 2019 Piqué y su Andorra se convertían en equipo de Segunda B. La buena amistad que mantenían Luis Rubiales y él había comenzado a trabajar antes en el proyecto de la Supercopa en Arabia Saudí. Las negociaciones se enmarcan entre finales de 2018 y el 11 de septiembre de 2019. Van desde el planteamiento de la idea con la ayuda de la intermediación de Kosmos, hasta la firma del contrato que vinculaba la competición a este país durante seis años.

Piqué no fue la única persona vinculada con el equipo del Principado que participó en cerrar ese contrato. Ferran Vilaseca, actual presidente del FC Andorra, participó en la redacción del contrato. El hecho de que Kosmos estuviera participando en la consecución de este contrato que llevaba a las arcas de la Federación 40 millones de euros era conocido por la prensa desde ese mismo 2019. Esta relación entre Gerard y Luis también sería denunciada por los clubes afectados.

La realidad sobre la asignación de la plaza que dejó vacante el Reus en Segunda B vuelve a enturbiarse después de la aparición de los audios que confirman las cantidades que se repartieron Luis Rubiales y Gerard Piqué por llevar la Supercopa a Arabia Saudí. Los tiempos, las cercanías y las suspicacias de que la RFEF quedó en deuda con el central azulgrana ponen en tela de juicio el subidón del FC Andorra de Regional a Primera RFEF. Los del Principado luchan esta temporada por el ascenso a Segunda División y son líderes de su grupo.

[Más información: La hipocresía de Piqué: criticó la Superliga tras ganar 24M por llevarse la Supercopa a Arabia]

Sigue los temas que te interesan